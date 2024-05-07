تشجيعًا للصناعة المحلية.. كچك يفتتح معرض "صنع في مصر" بالبحيرة

افتتح محمد كچك، رئيس مركز ومدينة دمنهور بالبحيرة معرض «صنع فى مصر» للمنتجات والصناعات اليدوية بالمقر القديم للوحدة المحلية لقرية زاوية غزال والذي يفتح أبوابه أمام المواطنين من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً لمدة شهر.

وأكد رئيس مركز ومدينة دمنهور أن المعرض يهدف إلى تشجيع الصناعة المحلية لتوفير فرص عمل للشباب، لترويج المنتجات لصالح العارضين وتحقيق جدوى اقتصادى بدون أى إلتزامات مالية عليهم.

وتفقد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور اقسام المعرض الذي يضم ٣٥ جناح متنوعا لعرض ملابس، ومشغولات جلدية ومشغولات يدوية، وأحذية، وملابس، وفخار، ومشغولات خشبيه، واكسسوارات، وتصنيع وبيع منظفات، وتصنيع وبيع عطور، تصنيع وبيع مفروشات، وتصنيع وبيع خردوات، أعشاب طبية، وفساتين مناسبات، وتصنيع وبيع الفخار، وتصنيع وبيع المشغولات الخشبية.

أشاد كچك بجودة وتنوع المعروضات، لافتًا أن المعرض يعد فرصة جيدة لتسويق المنتجات اليدوية والصناعات ودعم الشباب من خلال توفير المكان لبيع وعرض منتجاتهم بالمجان، وسيتم التوسع خلال الأيام القادمة في افتتاح مثل تلك المعارض بقرى دمنهور.

ورافق رئيس المركز خلال الافتتاح عبد القادر النشار، مدير إدارة التخطيط والمتابعة، وعبير عبد القادر مدير إدارة الرقابة والمتابعة، وحمدى الشرقاوي رئيس قرية زاوية غزال، وجمع كبير من المواطنين.

يأتى ذلك تحت رعاية د.نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، من أجل المساهمة في الاهتمام المستمر بالصناعية اليدوي والبسيطة اليدوية داخل جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة مع الاهتمام بفتح سوق عمل للشباب والفتيات في ربوع مراكز ومدن المحافظة مع تسهيل الإجراءات اللازمة لحصول الشباب على التراخيص اللازمة.