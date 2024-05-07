البحيرة تنهي استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن تعليم البحيرة قد أنهى كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني، والمقرر أن تبدأ اعتبارًا من صباح باكر في جميع المدارس.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع مسؤولي الأمن في الإدارات التعليمية الثمانية عشر، بحضور محمد بدر، وكيل المديرية، والدكتور محمد الغروي، مدير عام الشؤون التنفيذية، والأستاذ إبراهيم برانية، مدير إدارة الأمن بالمديرية.

وشدد وكيل الوزارة على تنفيذ كافة التوجيهات الخاصة بانتظام دخول وخروج الطلاب، ومنع دخول أي أجهزة هواتف محمولة وأي أجهزة إلكترونية.

كما أشار إلى استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى في المديرية والإدارات التعليمية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، خاصة مع اقتراب امتحانات النقل والشهادة الإعدادية في الأيام القادمة، والتي ستعقبها امتحانات الدبلومات الفنية والشهادة الثانوية العامة.

وأكد يوسف الديب على الالتزام بضوابط سير الامتحانات وضرورة تحقيق كافة وسائل الانتظام والهدوء لأداء أبنائنا الطلاب لامتحاناتهم بسهولة ويسر.

وشدد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على: