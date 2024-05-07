البحيرة تنهي استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية
أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن تعليم البحيرة قد أنهى كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني، والمقرر أن تبدأ اعتبارًا من صباح باكر في جميع المدارس.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع مسؤولي الأمن في الإدارات التعليمية الثمانية عشر، بحضور محمد بدر، وكيل المديرية، والدكتور محمد الغروي، مدير عام الشؤون التنفيذية، والأستاذ إبراهيم برانية، مدير إدارة الأمن بالمديرية.
وشدد وكيل الوزارة على تنفيذ كافة التوجيهات الخاصة بانتظام دخول وخروج الطلاب، ومنع دخول أي أجهزة هواتف محمولة وأي أجهزة إلكترونية.
كما أشار إلى استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى في المديرية والإدارات التعليمية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، خاصة مع اقتراب امتحانات النقل والشهادة الإعدادية في الأيام القادمة، والتي ستعقبها امتحانات الدبلومات الفنية والشهادة الثانوية العامة.
وأكد يوسف الديب على الالتزام بضوابط سير الامتحانات وضرورة تحقيق كافة وسائل الانتظام والهدوء لأداء أبنائنا الطلاب لامتحاناتهم بسهولة ويسر.
وشدد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على:
- الالتزام التام بكافة القوانين والقواعد واللوائح المنظمة للامتحانات.
- التنسيق مع الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير الامتحانات بنطاق المحافظة، لمواجهة كافة محاولات الغش ومنع دخول أجهزة المحمول والأجهزة المختلفة للجان سواء للطلاب أو الملاحظين.
- تكثيف أعمال النظافة داخل المدارس ودورات المياه، مع تنسيق الإدارات التعليمية مع الوحدات المحلية لتكثيف أعمال النظافة خارج اللجان ومنع دخول الباعة الجائلين حول المدارس.
- توفير حجرة إسعافات أولية في كل لجنة يتوافر بها طبيب أو ممرضة، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للتعامل مع أي مشكلة تطرأ وحلها فورًا.