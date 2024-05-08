الموافقة على 10 طلبات لمستثمرين لإقامة مشروعات جديدة بالمناطق الصناعية بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على أن الدولة المصرية لا تألوا جهدًا فى تشجيع الإستثمار الجاد والهادف وتوفير المناخ الإستثماري وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين الجادين، وتذليل ما يعترض مشروعاتهم من معوقات للمساهمة فى دعم وتنمية مصادر الدخل القومي وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

كما قدمت تحية شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على دعمه الكبير والمتواصل للمستثمر المصري ودعم التصنيع المحلي، مشيرةً إلى إلتزام المحافظة بكافة القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، التي تستهدف دعم الاستثمار والمستثمر الجاد وتقليل الفاتورة الاستيرادية وترشيد إنفاق العملة الصعبة.

التواصل المباشر مع المستثمرين واستمرار متابعة طلباتهم

كما أكدت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية بمركزي حوش عيسي ووادي النطرون بالتواصل المباشر مع المستثمرين واستمرار متابعة طلباتهم واحتياجاتهم وتلبيتها، وشددت على الإنتهاء من كافة المرافق الجاري تنفيذها بالمناطق الصناعية من "كهرباء - مياه - صرف صحي وصناعي - غاز - إتصالات"، والإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد لها، ومواجهة أى ممارسات من شأنها الإضرار بالبيئة والتشجيع على إقامة المشروعات صديقة البيئة، وذلك تماشيًا مع التزامات الدولة المصرية نحو العمل المناخي.

سرعة الرد على طلبات التخصيص الجديدة

وأشادت نهال بلبع، بالتيسيرات المقدمة للمستثمرين وسرعة الرد على طلبات التخصيص الجديدة لهم، مؤكدة إستمرار العمل على تقديم الخدمات للمستثمرين وتذليل كافة المعوقات لسرعة قيامهم بتنفيذ مشروعاتهم بالمناطق الصناعية فى إطار حرص الدولة على تشجيع الإستثمار وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

جاء ذلك خلال رئاستها لإجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور السيد اللواءمحمد شوقي بدر - السكرتير العام للمحافظة وكامل غطاس - السكرتير العام المساعد وأعضاء مجلس الإدارة ومكتب الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالإسكندرية ومسئولى شركات المرافق العامة وكافة الجهات المعنية.

حيث تم خلال الاجتماع الموافقة على عدد من الطلبات المقدمة من مستثمري المنطقتين الصناعيتين بحوش عيسى ووادي النطرون لحصولهم على "مهل - تنازلات - إضافة نشاط جديد" لإستكمال مشروعاتهم في العديد من المجالات وإثبات جديتهم.

كما قامت اللجنة بالموافقة على 10 طلب تخصيص لمستثمرين يرغبون في إقامة مشروعات جديدة بالمنطقتين الصناعيتين، وتم تحويل الطلبات للجنة الخاصة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية للبت فيها.

وكذا تم عرض الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بالمناطق الصناعية الصناعية بحوش عيسى ووادى النطرون، حيث بلغ عدد المشروعات التى تم تخصيص أراضي لإقامة إستثمارات عليها بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون "353" مشروع وجارى السير فى تسليم قطع أراضي لمستثمرين جدد داخل المنطقة، وبالنسبة للموقف التنفيذي لمشروعات المنطقة الصناعية بحوش عيسى فقد بلغ إجمالي عدد المشروعات التى تم تخصيص أراضي لها لإقامة إستثمارات عليها "89" مشروع منهم مشروعات منتجة وقائمة بالفعل.

هذا وقد وجهت نهال بلبع، خلال الإجتماع بضرورة إستكمال أعمال المرافق بالمناطق الصناعية وإجراء أعمال الصيانة الدورية لها، وكذا عرض المشروعات بصفة دورية، مع التأكيد على تكثيف الحملات والجولات على المنشآت والمصانع للتأكد من الإلتزام بتوافر كافة الإشتراطات ومنها أمن الحريق، بالتنسيق مع الحماية المدنية للحفاظ على أمن وسلامة العاملين، واستيفاء كافة الإشتراطات وتدريب العاملين على استخدام تلك المعدات والأدوات.

وفى نهاية الإجتماع أكدت نائب محافظ البحيرة، على ضرورة التواصل المستمر بالمستثمرين والإستماع لمطالبهم والعمل على تقديم التيسيرات اللازمة للبدء في مشروعاتهم وتذليل ما يعترضهم من معوقات.