الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"التضامن والأورمان" تنظمان معرضًا لتوزيع الملابس الجديدة على 400 أسرة بحوش عيسى

معرض لتوزيع الملابس
معرض لتوزيع الملابس الجديدة

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة، بالتعاون مع جمعية الأورمان، معرضًا جديدًا بهدف توزيع الملابس الجديدة مجانًا على عدد 400 أسرة، من أبناء قرى عزبة حبور والزوبعة ومصرف عيسى وعزبة العساكرة، والكوم الأخضر والرزيمات بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة.

 تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين                                         

وأكدت الدكتورة فايزة زايد، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالبحيرة، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

رسم البسمة على وجوه الأطفال 

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن المعرض شهد فرحة عارمة من الأهالي، حيث لامسنا بأنفسنا وقع الفرحة على أطفال هذه الأسر وذويهم عندما يذهب رب الأسرة بأطفاله إلى المعرض ليقوم الطفل باختيار ملابسه وفق ذوقه لتزيد فرحته بهذه الملابس ولا يشعر بأنه مجبر على ارتداء ملابس لم يشارك في اختيارها وشرائها، وهذا يعني الكثير بالنسبة للطفل.

وأكد أن الهدف من تنظيم المعرض تخفيف العبء عن الأسر، ولإدخال روح البهجة عليهم، مشددًا على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تمت استفادتهم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

وأضاف أن الجمعية بمحافظة البحيرة نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم معارض الملابس تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة.

جمعية الارومان بالبحيرة محافظة البحيرة الأرومان نهال بلبع تضام البحيرة

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