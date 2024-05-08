الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لسيارات المعاقين

الكشف الطبي للمعاقين
الكشف الطبي للمعاقين

الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لسيارات المعاقين، من أكثر المسائل التي يبحث عنها ذوو القدرات الخاصة، لمعرفة أحقيتهم في السيارات المخصصة لهم والاستفادة من المميزات التي توفرها لهم الحكومة وحجم التسهيلات التي تقدمها لهم للحصول عليها، حيث إنها تأتي ضمن مجموعة الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الأفراد ذوي الإعاقة.

نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

  • الخطوة الأولى: قم بالدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الضغط على هذا الرابط (هنــــــــــــــــــــــــــــــــــا).
  • الخطوة الثانية: قم بالضغط على خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.
  • الخطوة الثالثة: قم بالضغط على زر الاستعلام عن الطلب.
  • الخطوة الرابعة: قم بإدخال رقم البطاقة الخاصة بالمستعلم.
  • الخطوة الخامسة: قم بالضغط على أيقونة البحث.
  • الخطوة الأخيرة: ستظهر لك حالة بطاقة الخدمات المتكاملة الخاصة بك.

طريقة حجز موعد الكشف الطبي للسيارات

قبل التعرف على طريقة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات، يجب التعرف على طريقة حجز موعد الكشف من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة المجالس الطبية، وتلك الخطوات على النحو التالي:

  • الخطوة الأولى: يجب عليك الدخول إلى الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للمجالس الطبية (اضغط هنـا)
  • الخطوة الثانية: بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة "حجز موعد الكشف الطبي".
  • الخطوة الثالثة: يتم إدخال بعض البيانات الشخصية مثل الرقم القومي وتاريخ الميلاد ومحل الإقامة.
  • الخطوة الرابعة: يتم تحديد نوع الإعاقة.
  • الخطوة الخامسة: يتم الضغط على زر حجز موعد.

استعلام حجز سيارات المعاقين.. شروط الحصول عليها والأوراق المطلوبة

الآن رابط الاستعلام عن نتيجة كشف سيارات المعاقين 2024

الأوراق المطلوبة لإجراء الكشف الطبي

لإتمام الكشف الطبي للسيارات يتم إحضار عدد من الأوراق المطلوبة وهي على النحو التالي:

  • صورة بطاقة الخدمات المتكاملة.
  • صورة بطاقة الرقم القومي.
  • صورة رخصة القيادة.

مميزات كارت الخدمات الطبية 2024

تتلخص مميزات كارت الخدمات الطبية 2024 فيما يلي:-

  • الجمع بين معاشين.
  • تخفيضات على المواصلات العامة.
  • التعيين في الوظائف الحكومية بنسبة 5%.
  • الدمج في المدارس والجامعات.
  • الإعفاء الضريبي والجمركي على السيارات الطبية والأجهزة التعويضية.
  • الكشف المجاني في المستشفيات الحكومية.
  • صرف العلاج اللازمة مجانا.
  • الإعفاء من المصاريف المدرسية.
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الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

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الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي لذوي الإعاقة

الكشف الطبى سيارات المعاقين نتيجة الكشف الطبي للمعاقين وزارة التضامن الاجتماعي المجالس الطبية

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استعلام حجز سيارات المعاقين.. شروط الحصول عليها والأوراق المطلوبة

الآن رابط الاستعلام عن نتيجة كشف سيارات المعاقين 2024

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