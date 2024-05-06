الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي لذوي الإعاقة

كارت الخدمات المتكاملة هو بطاقة ذكية تُصدرها وزارة التضامن الاجتماعي للمعاقين في مصر، تهدف إلى تسهيل حصولهم على مختلف الخدمات والمزايا المتاحة لهم.

كارت الخدمات المتكاملة

في هذا التقرير، سنقدم لك معلومات شاملة عن كارت الخدمات المتكاملة، بما في ذلك:

كيفية الاستعلام عن الكارت والرقم القومي

شروط الحصول على الكارت

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي

مميزات الكارت

الخدمات التي يقدمها

كيفية تقديم شكوى أو استفسار

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والرقم القومي

يمكنك الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال: الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي: من هنا. البوابة الإلكترونية للخدمات الحكومية المصرية: من هنا. مكاتب وزارة التضامن الاجتماعي في جميع أنحاء مصر.

ستحتاج إلى إدخال الرقم القومي الخاص بك للحصول على معلومات عن الكارت.

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

يجب أن يكون المتقدم مصريًا.

يجب أن يكون حاملًا لإعاقة بنسبة 40% على الأقل.

يجب أن يكون مسجلًا في سجل الإعاقة لدى وزارة التضامن الاجتماعي.

يجب أن يقدم المتقدم جميع المستندات المطلوبة، بما في ذلك: صورة من بطاقة الرقم القومي. شهادة إعاقة حديثة صادرة من جهة طبية معتمدة. صورة شخصية حديثة.



الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي

يمكنك الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة من خلال: الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي. البوابة الإلكترونية للخدمات الحكومية المصرية. مكاتب وزارة التضامن الاجتماعي في جميع أنحاء مصر.

ستحتاج إلى إدخال الرقم القومي الخاص بك للحصول على نتيجة الكشف الطبي.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

يُتيح حامله الحصول على العديد من الخدمات والمزايا، بما في ذلك: الحصول على معاش الإعاقة. الإعفاء من الضرائب. السفر مجانًا على وسائل النقل العام. الحصول على تخفيضات على رسوم الخدمات العامة. الحصول على خدمات طبية مجانية في بعض المستشفيات. المشاركة في البرامج والأنشطة التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي.

يُساعد الكارت على تسهيل حياة المعاقين ودمجهم في المجتمع.

الخدمات التي يقدمها كارت الخدمات المتكاملة