الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

يبحث البعص عن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي لمعرفة أحقية حصولهم على كارت ذوي الاحتياجات الخاصة.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

وأتاحت وزارة التضامن الاجتماعي الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 بخطواط سهلة وبسيطة من خلال رابط مخصص لذلك اضغط هنا.

واتيح الرابط للشخص معرفة النتيجة في حال القبول أو الرفض، ويمكن تقديم تظلم ورقيا عبر مراكز التظلمات من خلال مقرالوزارة أو بمديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، أو عبر مكاتب التأهيل المنتشرة على مستوى كل المحافظات.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

حيث ان الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة يجب الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي:

الخطوة الأولى: اختر خدمات ذوي القدرات الخاصة.

الخطوة الثانية: ثم اختر الاستعلام عن الطلب.

الخطوة الثالثة: اكتب رقمك القومي المكون من 14 رقما.

الخطوة الرابعة: اختر كلمة بحث اضغط هنا .

الخطوة الخامسة: بعد ذلك يظهر لك موقف كارت الخدمات المتكاملة الخاص بك.

أنواع الإعاقات المتاح لها الحصول لبطاقة الخدمات المتكاملة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي ان أنواع الإعاقات المتاح لها الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة وطرق تسجيل كشف طبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية، وهي كالتالي:

1- الجذام ومتلازمة داون.

2- فقد البصر التام.

3- الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي.

4- تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

5- طيف التوحد.

6- البتر متعدد الأطراف.

7- ذوي القزامة.

8- ضمور العضلات.

9- الشلل الدماغي.

10- فقد السمع التام.

11- صغر أو كبر حجم الرأس.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

من مميزات كارت الخدمات المتكاملة هو بطاقة تمكن حاملها من العديد من المميزات من بينها إمكانية الجمع بين معاشين، والدمج في المدارس والجامعات، بجانب التعيين من خلال نسبة الـ5% من عدد العاملين، والإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية علي السيارات، والإعفاء من الضرائب، والحصول على سكن حكومي مناسب والكشف المجاني في المستشفيات، والحصول على خصومات علي اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية، ومجانية الدخول في كافة المتاحف والمناطق الأثرية والحصول على الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية، وكذلك الحصول على الخصومات من وسائل النقل والمواصلات، والتعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية أنه معاق.