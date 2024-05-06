خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم ومستندات استخراجها لذو ى الاحتياجات الخاصة

تصدر رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم قائمة بحث الكثير من المواطنين المتقدمين لاستخراج الكارت الذكي من ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع إعلان وزارة التضامن الاجتماعي عن استمرار استقبال طلبات التسجيل وتوقيع الكشف الطبي.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي، خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم من خلال الذهاب إلى مكاتب التأهيل الطبي الذي تم توقيع الكشف الطبي بها.

كما يمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم والرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال اتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي الخاص بالخدمات المتكاملة من هنا.

اختيار أيقونة استعلام طلبات.

إدخال الاسم وبطاقة الرقم القومي، للشخص المتقدم.

الضغط على أيقونة البحث.

تظهر مباشرة نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.



مستندات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة لذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تتمثل فيما يلي:-

أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها.

صورة شهادة الميلاد في حالة الأطفال.

قرار الوصاية في حالة المعاق القاصر أو غير كامل الأهلية.

2 صورة شخصية 4×6 حديثة.

إتمام الفحوصات الطبية المطلوبة.

أشعة على المفاصل.

أشعة مقطعية على المخ.

رنين مغناطيسي على المخ.

الحالات المستحقة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

ووفقا لقانون تنظيم حقوق ذوي الإعاقة في مصر، حددت وزارة التضامن الاجتماعي الحالات المستحقة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة عبر موقعها الإلكتروني، وهم:-

مصابو شلل الأطفال في طرف واحد. ضمور العضلات وذوي القزامة. الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة. اضطرابات إعاقة إدراك الطفل. صغر أو كبر حجم الرأس. الإعاقات السمعية. ذوو الإعاقات البصرية يحق لهم الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة. أمراض الدم المزمنة. اضطراب فرط الحركة «الجذام». تيبس المفاصل في أطراف متعددة. البتر متعدد الأطراف. متلازمة داون. فقد البصر التام. اضطراب طيف التوحد. طيف التوحد. الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي. فقد السمع التام. درجة فقد السمع 55 ديسبل. قصار القامة «طولهم أقل من 140 سنتيمتر». مريض الهيموفيليا. الشلل الدماغي. درجة إبصار أقل من 6 على 36 في المرحلة المتوسطة.

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