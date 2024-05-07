الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

تقدم بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة في مصر حزمة من المزايا والخدمات التي تُسهم في تحسين مستوى معيشتهم ودمجهم في المجتمع.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

  • خدمات التأمين الصحي:
    • تلقي العلاج في المستشفيات الحكومية والمراكز الطبية المعتمدة مجانًا.
    • الحصول على الأدوية المخفضة الثمن من صيدليات التأمين الصحي.
    • إجراء العمليات الجراحية اللازمة.
  • خدمات النقل:
    • استخدام وسائل النقل العام بخصم 50%.
    • الحصول على سيارة أجرة مخصصة لذوي الإعاقة بخصم 25%.
  • خدمات التعليم:
    • الالتحاق بالمدارس والمعاهد الحكومية مجانًا.
    • الحصول على منح دراسية للتعليم العالي.
  • خدمات التوظيف:
    • التعيين في الوظائف الحكومية وفقًا لنسبة محددة.
    • الحصول على فرص العمل في القطاع الخاص من خلال مبادرات التوظيف المخصصة.
  • خدمات التأهيل:
    • تلقي خدمات التأهيل والتدريب المهني لتعزيز مهاراتهم وإمكانياتهم.
    • الحصول على الأجهزة التعويضية والأدوات المساعدة.
  • خدمات أخرى:
    • دخول المتاحف والمواقع الأثرية مجانًا.
    • الاستفادة من تخفيضات على رسوم الخدمات الحكومية.
    • المشاركة في الفعاليات والأنشطة الرياضية والثقافية المخصصة.

حجز الكشف الطبي للمعاقين

  • شروط التقديم:
    • أن يكون المتقدم من ذوي الإعاقة الحركية أو السمعية أو البصرية أو الذهنية أو النفسية.
    • ألا يقل عمره عن 18 عامًا.
    • أن يكون حاملًا للجنسية المصرية.
    • تقديم المستندات المطلوبة، مثل: بطاقة الرقم القومي، وشهادة الميلاد، وتقرير طبي يثبت الإعاقة.
  • خطوات حجز موعد الكشف الطبي:
    1. التوجه إلى إدارة التأهيل بمديرية التضامن الاجتماعي التابعة لمحافظة المتقدم.
    2. ملء استمارة طلب الكشف الطبي.
    3. تسليم المستندات المطلوبة.
    4. حجز موعد للكشف الطبي من خلال نظام إلكتروني.
    5. الحضور في الموعد المحدد للكشف الطبي من قبل لجنة مختصة.

رابط نظام حجز مواعيد الكشف الطبي لقانون الإعاقة الجديد: http://pod.mohp.gov.eg/

ملاحظات هامة:

  • يتم تجديد كارت الخدمات المتكاملة كل عامين.
  • يمكن الاستعلام عن الخدمات المتاحة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي أو الاتصال بالخط الساخن 111.
بطاقة الخدمات المتكاملة ذوي الإعاقة مصر المزايا مميزات كارت الخدمات المتكاملة الكشف الطبي للمعاقين

مواد متعلقة

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي لذوي الإعاقة

الأكثر قراءة

وفود الأمم المتحدة تراقب الوضع عن كثب.. مراسل القاهرة الإخبارية يرصد الأوضاع من معبر رفح

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

ليلة فى الحجز.. تطورات قضية عصام صاصا فى دهس شاب على الدائرى

محمد الباز: 7 أكتوبر خطط لها ونفذها مغامرون مستهترون من حماس

عصام صاصا فى زينهم.. 9 قرارات من النيابة فى حادث مطرب المهرجانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

منى رجب

حماس.. ومسار القضية الفلسطينية

محمد رفعت

التقديرات الخاطئة فى اللحظات الفارقة!

صور

جنينة الأسماك: المصريون يحتفلون بشم النسيم

احتفالات شم النسيم بحديقة النهر

المصريون يحتفلون بشم النسيم فى المتنزهات والحدائق

محطة تل أبيب

المزيد

بعد رفع العلم الإسرائيلى على الجانب الفلسطينى من معبر رفح.. ماذا يحدث هناك؟

ليس هذا ما وافقنا عليه.. لماذا تراجعت إسرائيل عن الصفقة بعد قبول حماس؟

كواليس سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطينى من معبر رفح ومخططاته لإغلاق شريان حياة غزة