الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي
تقدم بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة في مصر حزمة من المزايا والخدمات التي تُسهم في تحسين مستوى معيشتهم ودمجهم في المجتمع.
مميزات كارت الخدمات المتكاملة
- خدمات التأمين الصحي:
- تلقي العلاج في المستشفيات الحكومية والمراكز الطبية المعتمدة مجانًا.
- الحصول على الأدوية المخفضة الثمن من صيدليات التأمين الصحي.
- إجراء العمليات الجراحية اللازمة.
- خدمات النقل:
- استخدام وسائل النقل العام بخصم 50%.
- الحصول على سيارة أجرة مخصصة لذوي الإعاقة بخصم 25%.
- خدمات التعليم:
- الالتحاق بالمدارس والمعاهد الحكومية مجانًا.
- الحصول على منح دراسية للتعليم العالي.
- خدمات التوظيف:
- التعيين في الوظائف الحكومية وفقًا لنسبة محددة.
- الحصول على فرص العمل في القطاع الخاص من خلال مبادرات التوظيف المخصصة.
- خدمات التأهيل:
- تلقي خدمات التأهيل والتدريب المهني لتعزيز مهاراتهم وإمكانياتهم.
- الحصول على الأجهزة التعويضية والأدوات المساعدة.
- خدمات أخرى:
- دخول المتاحف والمواقع الأثرية مجانًا.
- الاستفادة من تخفيضات على رسوم الخدمات الحكومية.
- المشاركة في الفعاليات والأنشطة الرياضية والثقافية المخصصة.
حجز الكشف الطبي للمعاقين
- شروط التقديم:
- أن يكون المتقدم من ذوي الإعاقة الحركية أو السمعية أو البصرية أو الذهنية أو النفسية.
- ألا يقل عمره عن 18 عامًا.
- أن يكون حاملًا للجنسية المصرية.
- تقديم المستندات المطلوبة، مثل: بطاقة الرقم القومي، وشهادة الميلاد، وتقرير طبي يثبت الإعاقة.
- خطوات حجز موعد الكشف الطبي:
- التوجه إلى إدارة التأهيل بمديرية التضامن الاجتماعي التابعة لمحافظة المتقدم.
- ملء استمارة طلب الكشف الطبي.
- تسليم المستندات المطلوبة.
- حجز موعد للكشف الطبي من خلال نظام إلكتروني.
- الحضور في الموعد المحدد للكشف الطبي من قبل لجنة مختصة.
رابط نظام حجز مواعيد الكشف الطبي لقانون الإعاقة الجديد: http://pod.mohp.gov.eg/
ملاحظات هامة:
- يتم تجديد كارت الخدمات المتكاملة كل عامين.
- يمكن الاستعلام عن الخدمات المتاحة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي أو الاتصال بالخط الساخن 111.