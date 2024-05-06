النهاردة كام شوال 2024| ورقة نتيجة اليوم الاثنين 6-5-2024

نقدم لكم النهاردة كام شوال 2024، وورقة نتيجة اليوم الاثنين 6-5-2024، حيث يتساءل الكثير من المواطنين الراغبين في التعرف علي تاريخ النهاردة، وذلك مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023-2024.



النهاردة كام شوال 2024

وفي هذا السياق، نوفر لكم النهاردة كام شوال 2024، جاءت اليوم الاثنين 27 شوال 1445 هجرية في التاريخ الهجري.

ورقة نتيجة اليوم

وفي هذا الصدد، جاءت ورقة نتيجة اليوم الاثنين علي الشكل التالي:

ورقة نتيجة اليوم

يوافق اليوم 6 مايو 2024، وذلك في التاريخ الميلادي.

و يوافق اليوم 27 شوال 1445، وذلك في التاريخ الهجري.

و يوافقوا واليوم 28 برمودا، وذلك في التاريخ القبطي.

كام يوم باقي علي عيد الأضحى المبارك 2024

وفي هذا الجانب، ننشر لكم كام يوم باقي علي عيد الأضحى المبارك 2024، جاء كالتالي:

يوم الثلاثاء 7 مايو 2024 - 28 شوال 1445

يوم الأربعاء 8 مايو 2024 - 29 شوال 1445

يوم الخميس 9 مايو 2024 - 1 ذو القعدة 1445

يوم الجمعة 10 مايو 2024 - 2 ذو القعدة 1445

يوم السبت 11 مايو 2024 - 3 ذو القعدة 1445

يوم الاحد 12 مايو 2024 - 4 ذو القعدة 1445

يوم الاثنين 13 مايو 2024 - 5 ذو القعدة 1445

يوم الثلاثاء 14 مايو 2024 - 6 ذو القعدة 1445

يوم الأربعاء 15 مايو 2024 - 7 ذو القعدة 1445

يوم الخميس 16 مايو 2024 - 8 ذو القعدة 1445

يوم الجمعة 17 مايو 2024 - 9 ذو القعدة 1445

يوم السبت 18 مايو 2024 - 10 ذو القعدة 1445

يوم الأحد 19 مايو 2024 - 11 ذو القعدة 1445

يوم الاثنين 20 مايو 2024 - 12 ذو القعدة 1445

يوم الثلاثاء 21 مايو 2024 - 13 ذو القعدة 1445

يوم الأربعاء 22 مايو 2024 - 14 ذو القعدة 1445

يوم الخميس 23 مايو 2024 - 15 ذو القعدة 1445

يوم الجمعة 24 مايو 2024 - 16 ذو القعدة 1445.



يوم السبت 25 مايو 2024 - 17 ذو القعدة 1445

يوم الأحد 26 مايو 2024 - 18 ذو القعدة 1445

يوم الاثنين 27 مايو 2024 - 19 ذو القعدة 1445

يوم الثلاثاء 28 مايو 2024 - 20 ذو القعدة 1445

يوم الأربعاء 29 مايو 2024- 21 ذو القعدة 1445

يوم الخميس 30 مايو 2024- 22 ذو القعدة.

يوم الجمعة 31 مايو 2024- 23 ذو القعدة.

يوم السبت 1 يونيو 2024- 24 ذو القعدة.

يوم الاحد 2 يونيو 2024- 25 ذو القعدة.

يوم الأثنين 3 يونيو 2024- 26 ذو القعدة.

يوم الثلاثاء 4 يونيو 2024- 27 ذو القعدة.

يوم الأربعاء 5 يونيو 2024- 28 ذو القعدة.

يوم الخميس 6 يونيو 2024- 29 ذو القعدة.

يوم الجمعة 7 يونيو 2024- 1 ذو الحجة.

يوم السبت 8 يونيو 2024- 2 ذو الحجة.

يوم الأحد 9 يونيو 2024- 3 ذو الحجة.

يوم الاثنين 10 يونيو 2024- 4 ذو الحجة.

يوم الثلاثاء 11 يونيو 2024- 5 ذو الحجة.

يوم الأربعاء 12 يونيو 2024- 6 ذو الحجة.

يوم الخميس 13 يونيو 2024- 7 ذو الحجة.

يوم الجمعة 14 يونيو 2024- 8 ذو الحجة.

يوم وقفة عرفات: السبت 15 يونيو - 9 ذو الحجة.

أول أيام عيد الأضحى: الأحد 16 يونيو 2024- 10 ذو الحجة.