ينشر موقع “الدستور” لينك تحميل نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 pdf الترم الثاني كاملة حيث يرتفع البحث عن الخطوات الكاملة بخصوص تحميل نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 pdf الفصل الدراسي الثاني.

لينك تحميل نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 pdf الترم الثاني

يمكن لجميع الطلاب تحميل نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 pdf الترم الثاني كاملة من خلال الرابط التالي: اضغط هنـــــــــــــا

خطوات تحميل نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 pdf الترم الثاني

الخطوة الأولى: تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اضغط هنـــــــــــــا

الخطوة الثانية: الضغط على قسم النماذج الاسترشادية اضغط هنـــــــــــــا

الخطوة الثالثة: اختيار الصف الدراسي، “السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني”.

الخطوة الرابعة: النقر على تحميل النماذج الاسترشادية المتاحة اضغط هنـــــــــــــا

الخطوة الخامسة: تحديد المادة الدراسية التي ترغب في تحميل نماذجها اضغط هنـــــــــــــا

الخطوة السادسة: يتم تنزيل هذه النماذج على الهاتف بسهولة وبسرعة، حيث يمكن مشاهدتها ومراجعتها اضغط هنـــــــــــــا

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024

-جدول يوم الخميس 9 مايو : اللغة العربية + التربية الدينية

-جدول يوم الأحد 12 مايو: العلوم + المهارات المهنية

-جدول يوم الثلاثاء 14 مايو: اللغة الانجليزية + الدراسات الاجتماعية

-جدول يوم الخميس 16 مايو: الرياضيات + ICT

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 القاهرة

-اليوم 1.. الخميس 9 -5-2024 بامتحان مادة العلوم من 12:00 مساءً إلى 1:30 مساءً، ويعقبه امتحان مادة تكنولوجيا المعلومات من 2:00 مساءً إلى 3:30 مساءً.

-اليوم 2.. السبت 11/5/2024 امتحان اللغة الانجليزية من 12:00 مساءً إلى 1: 30 مساءً، ويعقبه امتحان مادة مهارات مهنية من 2:00 مساء إلى إلى 3: 30 مساءً.

-اليوم 3.. الأحد 12/5/2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعي من 12:00 مساءً إلى 1:300 مساءً.

-اليوم 4.. الخميس 13/5/2024: امتحان الرياضيات، وICT.

امتحانات



-جدول يوم الاثنين 12 مايو: اللغة العربية والخط + التربية الدينية

-جدول يوم الثلاثاء 14 مايو: الدراسات الاجتماعية + ICT

-جدول يوم الأربعاء 15 مايو: الرياضيات + المهارات المهنية

-جدول يوم الخميس 16 مايو: اللغة الانجليزية + العلوم.