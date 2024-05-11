ينشر “موقع الدستور” لينك تحميل النماذج الاسترشادية للصف الثاني الإعدادي pdf 2024 الترم الثاني حيث يرتفع البحث عن خطوات تحميل النماذج الاسترشادية للصف الثاني الإعدادي pdf 2024 الفصل الدراسي الثاني.

لينك تحميل النماذج الاسترشادية للصف الثاني الإعدادي pdf 2024 الترم الثاني

نقدم للطلاب لينك تحميل النماذج الاسترشادية للصف الثاني الإعدادي pdf 2024 الترم الثاني من خلال موقع وزارة التربية والتعليم وخطوات التحميل اضغط هنـــــــــــــا

خطوات تحميل النماذج الاسترشادية للصف الثاني الإعدادي pdf 2024 الترم الثاني

“الخطوة الأولى”: الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرسمي اضغط هنـــــــــــــا

“الخطوة الثانية”: الضغط على قسم النماذج الاسترشادية اضغط هنـــــــــــــا

“الخطوة الثالثة”: تحديد الصف الدراسي، وهو الثاني الإعدادي 2024.

“الخطوة الرابعة”: النقر على تحميل النماذج الاسترشادية المتاحة اضغط هنـــــــــــــا

“الخطوة الخامسة”: تحديد المادة الدراسية التي ترغب في تحميل النماذج

“الخطوة السادسة”: يتم تنزيل هذه النماذج على الهاتف بسهولة وبسرعة، حيث يمكن مشاهدتها ومراجعتها اضغط هنـــــــــــــا



جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2024 القاهرة

-يوم الأربعاء الموافق 8 من مايو 2024: امتحان مادة (اللغة الإنجليزية).

-يوم الخميس الموافق 9 من مايو 2024: امتحان مادة (اللغة العربية والإملاء والخط العربي).

-يوم السبت الموافق 11 من مايو 2024: امتحان مادة (العلوم).

-يوم الأحد الموافق 12 من مايو 2024: امتحان مادة (الجبر).

-يوم الاثنين الموافق 13 من مايو 2024: امتحان مادة (الدراسات الاجتماعية).

-يوم الثلاثاء الموافق 14 من مايو 2024: امتحان مادة (الهندسة).



جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2024 في أسيوط

-يوم الخميس الموافق 9 من مايو 2024: امتحان (اللغة العربية والخط العربي والإملاء - امتحان الهندسة).

-يوم الأحد الموافق 12من مايو 2024: امتحان (الدراسات الاجتماعية - الحاسب الآلي - امتحان التربية الدينية).

-يوم الثلاثاء الموافق 14 من مايو 2024: امتحان (الجبر - امتحان اللغة الأجنبية).

-يوم الخميس الموافق 16 من مايو 2024: امتحان (العلوم - امتحان التربية الفنية).

توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي 2024

-مادة اللغة العربية

-المجموع الكلي لمادة اللغة العربية هو 80 درجة، موزعة كالتالي:

-64 درجة للامتحان النهائي.

-8 درجات للاختبارات الشهرية.

-8 درجات للسلوك والمواظبة.

-مادة اللغة الإنجليزية

-المجموع الكلي لمادة اللغة الانجليزية هو 60 درجة، موزعة كالتالي:

-48 درجة للامتحان النهائي.

-6 درجات للاختبارات الشهرية.

-6 درجات للسلوك والمواظبة.

-مادة الدراسات الاجتماعية

-المجموع الكلي لمادة الدراسات الاجتماعية هو 40 درجة، موزعة كالتالي:

-32 درجة للامتحان النهائي.

-4 درجات للاختبارات الشهرية.

-4 درجات للسلوك والمواظبة.

-مادة الرياضيات

-المجموع الكلي لمادة الرياضيات هو 60 درجة، موزعة كالتالي:

-48 درجة للامتحان النهائي.

-6 درجات للاختبارات الشهرية.

-6 درجات للسلوك والمواظبة.

مادة العلوم

-المجموع الكلي لمادة العلوم هو 40 درجة، موزعة:

-32 درجة للامتحان النهائي.

-4 درجات للاختبارات الشهرية.

-4 درجات للسلوك والمواظبة.

مواد التي لا تضاف للمجموع الكلي



بالإضافة إلى أن هناك مواد تضاف إلى المجموع الكلي في درجات الصف الثاني الإعدادي 2024 وهي كالتالي:

-التربية الدينية وتحتسب منفصلة وتكون من 40 درجة.

-النشاط الفني تحتسب منفصلة وتكون من 20 درجة.

-الحاسب الآلي وتحتسب منفصلة وتكون من 20 درجة.