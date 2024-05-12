نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادي pdf 2024| نماذج امتحانات الشهادة الاعدادية

ينشر “موقع الدستور” نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادي pdf 2024 ورابط تحميل النماذج الاسترشادية من موقع الوزارة حيث يرتفع البحث كثير الآن حول خطوات الحصول على نماذج امتحانات الشهادة الاعدادية pdf 2024 حيث كانت طرحت وزارة التربية والتعليم روابط النماذج الاسترشادية على موقع الوزارة الرسمي.

نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادي pdf 2024 النماذج الاسترشادية موقع الوزارة

يمكن للطلاب الحصول على نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادي pdf 2024 النماذج الاسترشادية موقع الوزارة اضغط هنـــــــــــــــــــــا

خطوات الحصول على نماذج امتحانات الشهادة الاعدادية pdf 2024

“الخطوة 1”: الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرسمي من هنـــــــــــــا

“الخطوة 2”: الضغط على قسم النماذج الاسترشادية من هنـــــــــــــا

“الخطوة 3”: تحديد الصف الدراسي، وهو الثالث الإعدادي 2024.

“الخطوة 4”: النقر على تحميل النماذج الاسترشادية المتاحة من هنـــــــــــــا

“الخطوة 5”: تحديد المادة الدراسية التي ترغب في تحميل النماذج

“الخطوة 6”: يتم تنزيل هذه النماذج على الهاتف بسهولة وبسرعة، حيث يمكن مشاهدتها ومراجعتها من هنـــــــــــــا



جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 القاهرة

-الخميس 16 مايو: اللغة العربية والخط والإملاء

-السبت 18 مايو: التربية الدينية + الدراسات الاجتماعية

-الاحد 19 مايو: اللغة الأجنبية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

-الاثنين 20 مايو: العلوم

-الثلاثاء 21 مايو: الجبر والاحصاء + التربية الفنية

-الأربعاء 22 مايو: الهندسة



جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الجيزة



-السبت 18 مايو: اللغة العربية والخط

-الاحد 19 مايو: الجبر والاحصاء + الكمبيوتر

-الاثنين 20 مايو: الهندسة

-الثلاثاء 21 مايو: اللغة الأجنبية + التربية الدينية

-الأربعاء 22 مايو: العلوم + التربية الفنية

-الخميس 23 مايو: الدراسات الاجتماعية + التربية الرياضية لمدرسة السعيدية الرياضية



جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 بورسعيد



-الأربعاء 15 مايو: الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

-الخميس 16 مايو: الجبر والاحصاء + التربية الفنية

-السبت 18 مايو: الهندسة + التربية الدينية

-الاحد 19 مايو: اللغة الأجنبية + التربية الرياضية

-الاثنين 20 مايو: اللغة العربية والخط والاملاء

-الثلاثاء 21 مايو: الدراسات الاجتماعية

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 الاسكندرية



-السبت 18 مايو: اللغة العربية + التربية الدينية

-الأحد 19 مايو: اللغة الاجنبية

-الاثنين 20 مايو: علوم

-الثلاثاء 21 مايو: جبر + تربية فنية

-الاربعاء 22 مايو: هندسة + حاسب آلي

-الخميس 23 مايو: الدراسات الاجتماعية + التربية الرياضية

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 الأقصر



-السبت 18 مايو: اللغة العربية الخط والإملاء + التربية الدينية

-الاحد 19 مايو: الدراسات الاجتماعية

-الاثنين 20 مايو: الهندسة + الكمبيوتر

-الثلاثاء 21 مايو: اللغة الاجنبية الاولى

-الاربعاء 22 مايو: الجبر + التربية الفنية

-الخميس 23 مايو: العلوم + التربية الرياضية بالمدارس الرياضية فقط



جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 أسوان



-السبت 18 مايو: اللغة العربية والخط والاملاء + التربية الدينية

-الاحد 18 مايو: جبر واحصاء + تربية فنية

-الاثنين 20 مايو: الدراسات الاجتماعية

-الثلاثاء 21 مايو: اللغة الاجنبية الأولى + كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

-الاربعاء 22 مايو: علوم + لغة اجنبية أولى مستوى رفيع

-الخميس 23 مايو: تربية رياضية + لغة اجنبية ثانية مستوى رفيع



جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 الشرقية



-السبت 18 مايو: اللغة العربية والاملاء + التربية الدينية

-الأحد 19 مايو: الجبر والاحصاء + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

-الاثنين 20 مايو: اللغة الاجنبية

-الثلاثاء 21 مايو: هندسة + تربية فنية

-الاربعاء 22 مايو: العلوم

-الخميس 23 مايو: دراسات اجتماعية



جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 الدقهلية



-السبت 18 مايو: اللغة العربية

-الأحد 19 مايو: الجبر والاحصاء + التربية الدينية

-الاثنين 20 مايو: العلوم + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

-الثلاثاء 21 مايو: الدراسات الاجتماعية

-الاربعاء 22 مايو: الهندسة + التربية الفنية

-الخميس 23 مايو: اللغة الاجنبية

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 الغربية



-السبت 18 مايو: اللغة العربية والخط والاملاء

-الاحد 19 مايو: الجبر والاحصاء + التربية الدينية

-الاثنين 20 مايو: الدراسات الاجتماعية

-الثلاثاء 21 مايو: الهندسة + التربية الفنية

-الاربعاء 22 مايو: اللغة الاجنبية + الكمبيوتر

-الخميس 23 مايو: العلوم



نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادي pdf 2024

وللاطلاع على جميع نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادي pdf 2024الترم الثاني اضغط هنـــــــــــــــــــــا