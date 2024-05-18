حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة فى ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، عدد 7 سفن، بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25629 طنًا تشمل: 8114 طن يوريا صب، 1955 طن كسب صويا، 340 طن أسمنت صب، 2691 طن رمل، 2300 طن علف بنجر، 10229 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 59297 طنًا تشمل: 15500 طن قمح، 13240 طن حديد، 9476 طن ذرة، 11000 طن فول صويا، 2151 طن فول، 3200 طن عدس، 650 طن خشب زان، 4080 طن زيت طعام.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1778 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 382 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1360 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 39203 أطنان، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 237770 طنًا.

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1178 طن قمح متجه إلى صوامع القليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3857 حركة.