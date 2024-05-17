الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس دمياط الجديدة يناقش مع وفد هيئة المجتمعات العمرانية مسابقة أفضل مدينة

رئيس تنيمة دمياط
رئيس تنيمة دمياط الجديدة خلال الحدث

استقبل الدكتور المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، وفدًا من الإدارة العامة للتطوير المؤسسي في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومقيمي مسابقة أفضل مدينة لعام (2023 /2024). 

كان من بين الوفد الدكتورة أمانى ممدوح، مدير عام بالهيئة، والدكتور علاء الحفناوى، باحث بهيئة التخطيط العمراني، والدكتور أحمد الشامى، والدكتور إيهاب نور الدين، والدكتور مصطفى عبدالرحمن، وسيد فودة، مدير إدارة تجميل المدن بالهيئة، والدكتور سامح فهمى، منسق عام مجموعة عمل مسابقة أفضل مدينة بالهيئة.

كان في استقبال الضيوف المهندس عاصم اللبان، المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز، والمحاسب شادي شلبي، المعاون الإداري لرئيس الجهاز، ومديري الإدارات المعنية بالجهاز.

وتم خلال الاجتماع استعراض طرق تطوير الأداء المؤسسي لتحقيق التنمية المستدامة، طبقًا لرؤية مصر 2050، وذلك في ضوء حرص الهيئة على اتخاذ كل السبل لتحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات العمرانية الجديدة، بما في ذلك "مسابقة أفضل مدينة لعام 2023 /2024".

وأكد الدكتور رئيس الجهاز أن جهاز المدينة يبذل قصارى جهده في تنفيذ كل المشروعات التنموية المختلفة بالمدينة وتطبيق مفاهيم التنمية الحضرية المستدامة لتحقيق الهدف من إنشاء المدن الجديدة، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم.

وأوضح رئيس الجهاز أن الهدف من الزيارة هو الدراسة والتقييم من أرض الواقع وعلى الطبيعة وإعداد التوصيات وإعلان النتائج طبقاً للضوابط والمعايير الفنية والتنظيمية لمسابقة أفضل مدينة بالهيئة.

في السياق، قام الوفد بجولة تفقدية لنادي وشاطئ قادرون بلاج لذوي الهمم بمنطقة النرجس للشواطئ المميزة بدمياط الجديدة، حيث التقوا أبناء ذوي الهمم وذويهم، حيث أبدوا سعادتهم وإعجابهم الشديد بالمشروع وغرضه النبيل.

واستكمل الوفد الجولة بتفقد أعمال تنفيذ النموذج المحاكي للطبيعة من المواد والنباتات التي تحافظ على التنوع البيولوجي للمنطقة مع إمكانية إضافة خدمات متنوعة بطول 550 متر من إجمالي حاجز حماية الشاطئ بطول 7200 متر، المقام بالتعاون بين الجهاز والهيئة العامة لحماية الشواطئ ممثلة في مشروع تعزيز التكيف مع المتغيرات المناخية تحت إشراف وزارة الموارد المائية.

دمياط أحداث دمياط بمدينة دمياط الجديدة إقليم محافظة دمياط الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق قطاع التخطيط والمشروعات

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