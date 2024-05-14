ضبط 1770 كيلو لحوم فاسدة في دمياط

واصلت إدارة المجازر والتفتيش في محافظة دمياط، على اللحوم جهودها المكثفه لسيطرتها عالأسواق من أجل وصول غذاء آمن وصحى لكل مواطن.



وقامت الدكتورة دينا طلعت مدير ادارة المجازر والتفتيش علي اللحوم وبرفقتها الدكتور احمد صيام رئيس قسم التفتيش بالادارة بالاشتراك مع متابعه المحافظة والصحة والتجارة الداخليه والتموين، بضبط ١٧٧٠ كيلو جرام من اللحوم والبسطرمة والمتبلات والمصنعات منتهية الصلاحية وعجينة الحواوشي والحوم المفرومة.

جرى تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وفي انتظار قرار النيابة.

وأعلن الدكتور السيد عبد الجواز وكيل وزارة الصحة في دمياط، ضبط 1100 كيلو مخللات وأغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى قبل استخدامها وبيعها للجمهور.

كما استمرت ادارة مراقبة الأغذية فى شن حملات مكثفة على المحلات والمطاعم والمنشآت الغذائية ومخازن وأماكن التجهيز الخاصة بالمطاعم بأحياء مدينة دمياط.

جرى ضبط 1100 كيلو مخللات وأغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى قبل استخدامها وبيعها للجمهور وتم ضبط والتحريز ومتابعة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.