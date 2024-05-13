الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إطلاق اسم رأس البر الجديدة على الامتداد العمرانى فى دمياط

إطلاق اسم رأس البر
إطلاق اسم رأس البر الجديدة على الامتداد العمراني في دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ  دمياط، إطلاق اسم "رأس البر الجديدة" على منطقة الامتداد العمراني وترقيم الشوارع الطولية بها بداية من شارع ١٠٩ إلى نهاية المنطقة، على أن تظل منطقة المجاورات "بلوكات الحروف" على مسمياتها دون تغيير.

جاء ذلك خلال ترؤسها اجتماع حضره اللواء وائل الرفاعى، مساعد مدير أمن دمياط، وممثلو الوحدة المحلية لمدينة رأس البر ومديرو عدد من الإدارات المعنية. 

تناول الاجتماع مناقشة مقترحات الترقيم للشوارع الطولية، بما يتناسب مع عدد من المعايير والضوابط لتحقيق التخطيط الأنسب للمنطقة والذى يُعد العنصر الرئيسى للمدن الحضرية وتسهيل عملية وصول المواطنين للشوارع وحركتهم داخل المنطقة وكذلك تسهيل عملية الاستدلال على العناوين بالمنطقة.

وأكدت محافظ دمياط على التنسيق بين الجهات المعنية لسرعة إعداد خريطة متكاملة للمنطقة يتلائم مع الوضع الحالى ومسميات المبانى بالمنطقة، وطبقًا للمخطط التفصيلي للمنطقة.

 

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