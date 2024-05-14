32 ألف طالب يخوضون ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية فى دمياط

رفعت مديرية التربية والتعليم في محافظة دمياط، درجة الاستعداد القصوى لإجراء امتحانات الشهادة الإعدادية لـ٣٢٣١٧ طالبا وطالبة في ضوء توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمتابعة الأعمال الامتحانية للشهادة الإعدادية خطوة بخطوة.

وأكد محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن مديرية التربية والتعليم انتهت من كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، التى ستنطلق الأربعاء ٥/١٥ في المواد غير المضافة للمجموع والمستوى الرفيع وتستكمل السبت ١٨ مايو في المواد الأساسية، وتنتهي الخميس ٢٣ مايو.

وأضاف "غريب" أن المحافظة تتابع باستمرار كافة الإجراءات التي تتخذ للاستعداد لأعمال الامتحانات، مشددة على ضرورة توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، متابعا أن جميع أجهزة المحافظة تعمل على توفير كافة الإمكانات لإنجاح تلك الاستعدادات لكونها من المهام القومية ولما لها من دور في استقرار النظام التعليمي.

وأكد وكيل الوزارة، أن جميع الإدارات التعليمية العشرة انتهت من كافة الاستعدادات وتوفير كل الإمكانيات للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر في ١٥٠ لجنة عامة، مقسمين إلى ١٦١٦ لجنة فرعية لأداء ٣٢٣١٧ طالبا وطالبة إعدادي عام ومهني ومكفوفين للامتحانات، مشيرا إلى أن هناك غرف عمليات في جميع الإدارات التعليمية وديوان المديرية لمتابعة أعمال الامتحانات، وجاهزة لتلقي شكاوى واستفسارات أولياء الأمور.