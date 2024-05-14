الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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تداول 82 ألف طن بضائع في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل  ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 12 سفينة، بينما غادرت 13 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 17529 طنا تشمل 5443 طن يوريا و1100 طن علف بنجر و4445 طن أسمنت معبأ و330 طن مولاس و700 طن ملح معبأ و5511 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 65167 طن تشمل: 11710 طن قمح و27792 طن ذرة و9530 طن فول صويا و6244 طن خردة و9020 طن حديد و741 طن خشب زان و439 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 130 طنا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 263 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 275 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1602 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 53587 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 246986 طنًا.

كما غادرت 4 قطارات بحمولة إجمالية 4907 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وإمبابة والقليوبية وكوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6034 حركة.

ولفت إلى نجاح هيئة الميناء في الربط الإليكتروني وتطوير البرامج التفاعلية والتي تربط جميع الجهات والتي تسهل اتخاذ القرارات بصورة أسرع ودقة أكبر، كما نوه إلى الخطوات التي تتخذها حاليًا هيئة ميناء دمياط لقرب بدء تشغيل الخط الملاحي بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي والذى سيعد فرصة كبيرة للمصدرين المصريين لتسويق المنتجات المصرية المطلوبة بصورة كبيرة في السوق الأوروبية، حيث تابع رئيس هيئة ميناء دمياط حركة تداول السفن.

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