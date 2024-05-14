الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بقرار مجلس النواب.. 80 مليون جنيه دعمًا لمستشفيات دمياط

صحة دمياط
صحة دمياط

حضر الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في  دمياط، ووفد من الإدارة المالية بمديرية الصحة بقيادة  سوزان الغباشي مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، وسماح السرته المدير المالي بصحة دمياط، مناقشة الموازنة المالية بلجنة الصحة بمجلس النواب.

 

وجرى إقرار دعم مستشفيات دمياط بمبلغ ٨٠ مليون جنيه من الموازنة العامة لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين. 
 

جاء ذلك بعد المطالبة بتعزيز البنود المالية والتى تشمل تغطية احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية بالمحافظة من الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية، بالإضافة إلى تغطية البنود الخاصة بالصيانة للأجهزة الطبية ومستلزمات التشغيل.

دمياط صحة دمياط صحة دمياط الجديدة أحداث دمياط المبادرة مشاركة مجتمعية

مواد متعلقة

محافظ دمياط تتسلم 25 وصلة قلب لصالح المرضى

فى جولة ميدانية.. وكيل تعليم دمياط يتابع امتحانات نهاية العام

تداول 82 ألف طن بضائع في ميناء دمياط

تعليمات مهمة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية في دمياط

تفاصيل بروتوكول التعاون بين الغرفة التجارية وجهاز تنمية دمياط الجديدة

إطلاق اسم رأس البر الجديدة على الامتداد العمرانى فى دمياط

ربط إلكتروني وخطة موسعة لزيادة الصادرات الزراعية في ميناء دمياط

وكيل تعليم دمياط يتفقد سير امتحانات نهاية العام بالمدارس

الأكثر قراءة

ضحية سواق أوبر: مش هتلمسنى غير لو موتنى.. وقرارات عاجلة من النيابة

ضعيف السمع.. صديق "سائق أوبر" المتهم بخطف فتاة من التجمع يكشف مفاجآت جديدة

البنك الأهلى يرفع حدود سحب بطاقات ائتمان العملات الأجنبية للمشتريات الدولية

سائق يخنق زوجته بسلسلة جنزير فى الهرم

"بتقاومى ودمك سايح".. ضحية جديدة لـ"سائقى أوبر" تتعرض لمحاولة الاغتصاب والخطف

أزمة جديدة بين الزمالك وكاف قبل نهائى الكونفدرالية الإفريقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

عبد الرحيم طايع

لماذا نحتفظ بالكراكيب؟!

جلال حمام

الرئيس الأمريكى فى ورطة

علي سعدة

للدين رب يحميه

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

ماجد حبته

زراعتنا.. غذاؤنا وغذاء العالم

د هند جاد

دكر وزدانى

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

ردود دولية غاضبة بسبب استمرار حرب غزة.. والاحتلال يواصل التصعيد

جيش الاحتلال يشن هجمات صاروخية على مناطق لحزب الله جنوب لبنان

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟