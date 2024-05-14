بقرار مجلس النواب.. 80 مليون جنيه دعمًا لمستشفيات دمياط

حضر الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط، ووفد من الإدارة المالية بمديرية الصحة بقيادة سوزان الغباشي مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، وسماح السرته المدير المالي بصحة دمياط، مناقشة الموازنة المالية بلجنة الصحة بمجلس النواب.

وجرى إقرار دعم مستشفيات دمياط بمبلغ ٨٠ مليون جنيه من الموازنة العامة لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.



جاء ذلك بعد المطالبة بتعزيز البنود المالية والتى تشمل تغطية احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية بالمحافظة من الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية، بالإضافة إلى تغطية البنود الخاصة بالصيانة للأجهزة الطبية ومستلزمات التشغيل.