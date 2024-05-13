وكيل تعليم دمياط يتفقد سير امتحانات نهاية العام بالمدارس

تابع محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم، دمياط اليوم، سير امتحانات آخر العام الدراسي ٢٠٢٤، بعدة مدارس بإدارة دمياط التعليمية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بمتابعة تنفيذ التعليمات والإجراءات والقواعد المنظمة للامتحانات.

وتفقد وكيل الوزارة، مدارس عوض الصياد الابتدائية وعوض الصياد الإعدادية وسعاد محرم الثانوية والتحرير الابتدائية والشهيد مجدي ابو عماشة الإعدادية بنات.

واطمأن وكيل الوزارة، من الطلاب على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، وعدم وجود أية مشكلات واجهتهم أثناء تأدية الامتحان.

واطمأن أيضًا على أداء الطلاب للامتحانات، في إطار من الانضباط، وانتظام اللجان، موجهًا بتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة للطلاب وتوفير كل سبل الراحة، والتأكيد على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مع الالتزام الكامل بكل التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات؛ وذلك حفاظًا على مصلحة الطلاب.