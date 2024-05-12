ننشر موقف تنفيذ مشروعات حياة كريمة في 28 قرية بدمياط

تابعت د.منال عوض، محافظ دمياط، مستجدات الموقف الخاص بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الأولى بمركز كفر سعد التى تشمل 28 قرية وذلك خلال اجتماع ترأسته بحضور العميد سعيد عبد الخالق المشرف العام على المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بدمياط وممثلى القطاعات الخدمية والجهتين المُنفذة والاستشارية والوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد.

تم استعراض نسب المشروعات بجميع القطاعات، وما تم الانتهاء منه والخطط الزمنية للمشروعات الجارى تنفيذها بقطاعات المرافق والطرق الداخلية والرئيسية"، لإنهاء واستلام تلك المشروعات، كما بحثت خطة المرحلة المقبلة للانتهاء من الأعمال الجارى تنفيذها لتشغيل المنشآت الخدمية بالقطاعات المختلفة وفى هذاالسياق.

وناقشت د.منال عوض محاور الخطة القادمة للعمل بجميع القطاعات بالتوازى، كما ناقشت موقف خطة رد الشىء لأصله للطرق غير المدرجة بالمبادرة لرفع كفاءتها، وبحثت المحافظ آلية تخطى المعوقات لتحقيق طفرة بنسب التنفيذ.

وأكدت المحافظ تلافى جميع الملاحظات خلال عمليات التنفيذ، موجهة بضرورة التنسيق بين كافة الجهات لتحقيق التكامل بمنظومة العمل والدفع بمعدلات التنفيذ دفع عجلة العمل لاستكمال محاور هذا المشروع القومى وتحقيق طفرة شاملة للقرى المدرجة بالمبادرة على المستويات كافة.

تابع اللواء أحمد ماهر شاهين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب في دمياط ومهندس محمد جلال رئيس قطاع المشروعات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى،نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، حيث اجتمع مع اللواء وائل سليمان رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع مقاول مصنع صقر لمتابعة آخر موقف تنفيذى لعدد ٣ روافع صرف صحى بقرى مركز كفر سعد “ الدهايمة والنواورة والتوفيقية”.