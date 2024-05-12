ضبط وإعدام 1100 كيلو مخلل فاسد في دمياط

أعلن د.السيد عبد الجواز، وكيل وزارة الصحة بـ دمياط ضبط 1100 كيلو مخللات وأغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، قبل استخدامها وبيعها للجمهور.

جاء ذلك بناءً على تعليمات د.خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان ومنال عوض محافظ دمياط وتنفيذًا لتعليمات د.السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط والدكتور عطية منصور، مدير عام الشؤون الوقائية بتكثيف الرقابة على المنشات الغذائية لتوفير غذاء صحي وأمن للمواطنين ومتابعة وضبط الأسواق.

واستمرت ادارة مراقبة الأغذية فى شن حملات مكثفة على المحلات والمطاعم والمنشآت الغذائية ومخازن وأماكن التجهيز الخاصة بالمطاعم باحياء مدينة دمياط.

تم اليوم ضبط 1100 كيلو مخللات واغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى قبل استخدامها وبيعها للجمهور وتم ضبط والتحريز ومتابعة اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأعلن د.السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط عن التدريب الوزاري لعدد 278 متدربًا من أعضاء الفرق الإشرافية والطبية بمبادرات الصحة العامة طبقا لتوجيهات وزير الصحة والسكان د.خالد عبد الغفار والدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع الرعاية الصحية بوزارة الصحة والدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون المبادرات ومشروعات الصحة العام وتحت إشراف د.وكيل وزارة الصحة بدمياط الدكتور السيد عبد الجواد والدكتورة دينا ابوصير.

تم التدريب الوزاري لعدد 278 متدرب من أعضاء الفرق الإشرافية والطبية بمبادرات الصحة العامة على مبادرات فحص المقبلين على الزواج والكشف المبكر عن ضعف السمع بحديثي الولادة والكشف المبكر عن الأورام السرطانية وذلك من خلال 8 دورات تدريبية تم عقدها خلال يومي الثلاثاء ٧ مايو والأربعاء ٨ مايو ٢٠٢٤ بقاعات تدريب مركز صحة المرأة والإدارة الصحية بدمياط