الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بالتفاصيل.. ننشر خريطة ومواعيد تخفيف الأحمال الكهربائية في دمياط

كهرباء
كهرباء

تابع أهالي دمياط عن كثب خريطة وجدول تخفيف الأحمال الكهربية في كافة مراكز وقرى المحافظة بعد قرارات رئيس مجلس الوزراء التي بدأ العمل بها منذ الأربعاء الماضي.

ووفقًا للقرارات الوزارية، يتم قطع الكهرباء خلال الفترة من الساعة 3 عصرا وحتى الساعة 7 مساء على ألا تزيد مدة الانقطاع عن ساعتين.

“الدستور” يستعرض في السطور التالية، جدول تخفيف أحمال الكهرباء بعددٍ من مدن وقرى دمياط.. 

في مركز الزرقا.. يتم قطع الكهرباء من الساعة الثالثة عصرا حتى الخامسة عصرا في منطقة المباني والمساكن.

وفي ميت الخولي عبد الله من الخامسه مساءً وحتى السابعة مساء وفي قرية تل الكاشف من الخامسة مساء وحتى السابعة مساء.

وفي قرية تل الكاشف الجديد من الرابعة مساء حتى السادسة مساء.

وسيكون انقطاع التيار الكهربي في قرية شرمساح وقرية كرم ورزوق وقرية دقهلة من الرابعة مساء وحتى السادسة مساء.

كذلك سيكون انقطاع التيار الكهربي في كفر المياسرة من الرابعة مساء وحتى السادسة مساء.

ومن المقرر ان يكون فترة الانقطاع في شارع عبد العظيم وزير من الساعة الرابعة مساء حتى السادسة مساء وهي المنطقة التابعة للمجموعة الأولى لانقطاع التيار الكهربي.

كما سيكون انقطاع التيار الكهربي في قرية كفر سليمان البحري التابعة لمركز كفر سعد من الساعة ٥ عصرا حتى ٧ مساء.

دمياط الدكتورة منال عوض قطاع كهرباء دمياط أحداث دمياط إقليم محافظة دمياط

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