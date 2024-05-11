السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

لا شكاوى من امتحانات النقل فى دمياط

امتحان
امتحان

تابع محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم، سير امتحانات آخر العام الدراسي 2024 بعدة مدارس بإدارة كفر سعد التعليمية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بمتابعة تنفيذ التعليمات والإجراءات والقواعد المنظمة للامتحانات.

وتفقد وكيل الوزارة مدارس المدينة المنورة الابتدائية، وكفر سعد الثانوية، وكفر سعد للتعليم الأساسي، وكفر سعد الفنية بنات، وكفر سعد الصناعية العسكرية بنين.

واطمأن وكيل الوزارة من الطلاب على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، وعدم وجود أي مشكلات واجهتهم أثناء تأدية الامتحان. 

كما اطمأن أيضًا على أداء الطلاب الامتحانات في إطار من الانضباط، وانتظام اللجان، موجهًا بتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة للطلاب وتوفير كل سبل الراحة، والتأكيد على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مع الالتزام الكامل بكل التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات؛ وذلك حفاظًا على مصلحة الطلاب.

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