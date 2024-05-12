رئيس جامعة دمياط يبحث مع عمداء الكليات الاستعداد لامتحانات نهاية العام

عقد د.حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط اليوم اجتماعًا موسعًا مع عمداء الكليات بالجامعة، بحضور د.محمد عبده عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد عبد الحميد شهاب وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب والقائم بعمل أمين عام الجامعة لمتابعة العمل بكليات وقطاعات الجامعة المختلفة.

وناقش الاجتماع عدة ملفات رئيسية متعلقة بالعملية التعليمية والبحثية وفي مقدمتها التجهيزات لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي مع عرض كافة المشاكل والعراقيل التي واجهت سير العملية الامتحانية في الفترات السابقة وكيفية معالجتها وتقديم بيئة عمل مناسبة خلال فترة الامتحانات.

واستقبل رئيس الجامعة اليوم لجنة المناقشة والحكم على رسالة الماجستير بقسم أصول التربية بكلية التربية المقدمة من الباحثة بسيمة عبد الرازق عبد الرازق رسلان بعنوان " متطلبات الشراكة بين القطاع العام والخاص لتمكين أطفال الروضة ذوي الإحتياجات الخاصة من حقوقهم التعليمية بمحافظة دمياط" والمشكلة من الدكتور محمد إبراهيم عطوة أستاذ أصول التربية المتفرغ بكلية التربية جامعة المنصورة مناقشًا ورئيسًا، والدكتور صبحي شعبان شرف أستاذ أصول التربية بكلية التربية جامعة المنوفية مناقشًا وعضوًا، والدكتور وائل وفيق رضوان أستاذ أصول التربية بكلية التربية جامعة دمياط مشرفًا وعضوًا، بحضور د.على صالح جوهر الأستاذ المتفرغ بقسم أصول التربية، والدكتور محمد حسن جمعة أستاذ أصول التربية ووكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عبدالفتاح الزكى أستاذ أصول التربية.

رحب رئيس الجامعة بأعضاء اللجنة في رحاب جامعة دمياط متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد في مسيرة العطاء وللباحثة التوفيق حيث تابع الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط استعدادات امتحانات نهاية العام في كليات الجامعة في محافظة دمياط العام الجاري