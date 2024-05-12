الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

دمياط تعلن عن أرقام ساخنة لملاحقة جشع التجار بالأسواق

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبلت د.منال عوض، محافظ دمياط،  بمكتبها اليوم، اللواء ابراهيم مكى المشرف العام بجهاز حماية المستهلك بمدن القناة ودمياط، حيث تناول اللقاء الذى جاء بحضور شيماء فهمى مدير فرع الجهاز بدمياط بحث آليات تحقيق التعاون المشترك بين الجانبين لتكثيف الحملات على الأسواق لحماية المستهلكين وتعريفهم بحقوقهم مما يساهم فى حمايتهم من جشع بعض التجار.

فى السياق، اطلعت المحافظ على جهود فرع الجهاز بدمياط الذى تم تجهيز مقر رئيسى له بمبنى مديرية التموين والتجارة الداخلية وافتتاحه فى يوم ١٨ من شهر ابريل الماضى، بجانب تواجد الفرع بالمركز التكنولوجي المتميز بالغرفة التجارية، كما ناقشت آلية دعم التواصل مع الجهاز للتعامل مع شكاوى المواطنين ومتابعة المنظومة داخل المحافظة خاصة بالقطاعات الشهيرة بها والتى يأتى على رأسها قطاعات الأثاث والحلويات وصناعة الألبان التى تجذب الكثير من المستهلكين من مختلف المحافظات والتأكيد على التجار بالإعلان عن الأسعار والالتزام بمواصفات الجودة أمام الجمهور، حيث أكدت المحافظ على أهمية توعية التاجر والمستهلك بتلك القوانين والاشتراطات.

واتفق الجانبان على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وأعلن فرع الجهاز عن استقبال شكاوى المواطنين على الخط الساخن (١٩٥٨٨).

دمياط أحداث دمياط إقليم محافظة دمياط الدكتورة منال عوض التاجر القانونية

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