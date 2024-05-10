الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 1356 مخالفة تموينية فى حملة مكبرة بدمياط

منال عوض محافظ 
منال عوض محافظ  دمياط

شددت  الدكتورة منال عوض، محافظ  دمياط، على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والتأكد من توافر السلع والتزام المخابز بالمواصفات المقررة، واصلت مديرية التموين جهودها وحملاتها المكثفة لمتابعة تلك المنظومة.

تحرير 195 محضرا للمخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات

وأعلنت المديرية عن عن تحرير 1356 محضرًا خلال الحملات المُنفذة على مدار شهر أبريل الماضي، وتضمنت المخالفات التى تم رصدها تحرير 195 محضرًا للمخابز، وذلك لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة والعمل بدون ترخيص وضرب وهمي.

وفيما يخص الأسواق فقد تم تحرير 1161 محضرًا، وجاءت المخالفات ما بين عدم اعلان وشهادة صحية وغش تجاري ولحوم مكشوفة، وبيع سلع بقيمة أعلى من السعر المقرر وسجل تجاري وبدون ترخيص.

 وفي سياق متصل، فقد تم سحب 23 عينة غذائية وغير غذائية، و13 عينة دقيق و12 نخالة، و12 عينة قمح للتأكد من مطابقتها المواصفات.

محافظ دمياط تتابع عملية توريد محصول القمح

 في سياق آخر، تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عملية توريد محصول القمح لهذا الموسم، بالشون التي تم تجهيزها قبل انطلاق موسم التوريد الذى سيستمر حتى منتصف أغسطس 2024.

 فيما وقد أكدت الدكتورة منال عوض، على الجهات المعنية بالإشراف على المنظومة والتى تتمثل فى مديريتى الزراعة والتموين  بالعمل على انتظام عملية التوريد، موجهة أيضًا بالتيسير على المزارعين ورصد أى معوقات والعمل على حلها فورًا.

 وفى هذا السياق، تلقت المحافظ، بيان حول الموقف الخاص بهذه المنظومة، حيث أشار البيات إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة من القمح هذا العام بلغ ٣٦١٣٨ فدانا، بمعدل زيادة فى المساحة عن العام الماضى بلغت ٥ آلاف فدان، تم الأمس حصاد ١٥٦٥٠ فدان، وتم توريد حتى الأمس كمية بلغت ١٩٨٧٣ طن و٧٢١ كيلو جرام من القمح، حيث يتم التوريد بعدد ٦ شون تابعة للبنك الزراعى بكفر سعد وفارسكور والسرو والزرقا، بالإضافة إلى شونة مطحنة السيالة والسنانية بدمياط واضرب الزرقا.

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