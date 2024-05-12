الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تدريب 278 متدربًا فى صحة دمياط على المبادرات الرئاسية

صحة دمياط
صحة دمياط

أعلن د.السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بـ دمياط عن التدريب الوزاري لعدد 278 متدربا من أعضاء الفرق الإشرافية والطبية بمبادرات الصحة العامة طبقا لتوجيهات وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار والدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية بوزارة الصحة، والدكتور محمد حساني مساعد معالي وزير الصحة لشئون المبادرات ومشروعات الصحة العام وتحت إشراف د.وكيل وزارة الصحة بدمياط الدكتور السيد عبدالجواد، والدكتورة  دينا أبوصير، مديرة إدارة الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرات بمديرية الصحة.

تم التدريب الوزاري لـ278 متدربًا من أعضاء الفرق الإشرافية والطبية بمبادرات الصحة العامة على مبادرات فحص المقبلين على الزواج والكشف المبكر عن ضعف السمع بحديثي الولادة والكشف المبكر عن الأورام السرطانية، وذلك من خلال 8 دورات تدريبية تم عقدها خلال يومي الثلاثاء 7 مايو والأربعاء 8 مايو 2024 بقاعات تدريب مركز صحة المرأة والإدارة الصحية بدمياط.

أعلنت مديرية الصحة دمياط عن استمرار الجهود لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية د.منال عوض، محافظ دمياط، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

فى هذا الصدد، ذكر د.السيد عبدالجواد، مدير مديرية الصحة، أنه تم إطلاق قافلة بقرية حجازى حسانين بمركز الزرقا وذلك ضمن خطة شهر مايو الجارى، تضمنت ١١ عيادة بإجمالى 9 تخصصات طبية حيث تردد عليها ١٢٨٢مواطنا تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل 12 حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، حيث تابع الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط.

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