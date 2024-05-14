محافظ دمياط تتسلم 25 وصلة قلب لصالح المرضى

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، استلام ٢٥ وحدة من وصلات القلب، بمشاركة مجتمعية والمقرر توريدهم لصالح مركز القلب والجهاز الهضمي بدمياط..

وقالت محافظ دمياط، إن المبادرة ستتضمن أيضًا توريد ١٨ وحدة من مؤكسدات قلب القلب، حيث ستساهم الوصلات والمؤكسدات الموردة بالانتهاء من قوائم الانتظار بحالات جراحات القلب المفتوح بالمركز، لافتة إلى أن المحافظة تسعى إلى تحقيق شراكة جديدة للانتهاء من قوائم الانتظار بحالات قسطرة القلب بالمركز.

وجهت عوض الشكر إلى الشركة الفرعونية وجمعية الأورمان على هذه الجهود التى تساهم فى دعم خطة المحافظة لخدمة المجتمع والنهوض بالقطاع الصحى بالمحافظة والانتهاء من قوائم الانتظار وتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، كما أكدت أن مركز القلب بدمياط من أهم المراكز الطبية بجراحات القلب والجهاز الهضمى حيث حقق معدلات إنجاز عالية بجراحات القلب المفتوح وقسطرة القلب والقسطرة الطرفية، هذا إلى جانب حصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالمستشفيات التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة في علاج حالات القسطرة الطرفية.

في السياق، أعلن الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة في دمياط، عن التدريب الوزاري لـ278 متدربا من أعضاء الفرق الإشرافية والطبية بمبادرات الصحة العامة طبقا لتوجيهات وزير الصحة والسكان.

جاء ذلك بحضور الدكتورة الشيماء عبد المعطي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والدكتور وليد أبو الخير، مدير مركز القلب، وعبد الخالق عبد العظيم، مدير المشروعات بفرع جمعية الأورمان بمحافظتى دمياط والدقهلية.