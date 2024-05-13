الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تعليمات مهمة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية في دمياط

دمياط
دمياط

عقدت مديرية التربية والتعليم دمياط، برئاسة محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم، اجتماعا بالمستهدفين من رؤساء لجان الشهادة الإعدادية؛ لمناقشة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية ٢٠٢٤.

جاء ذلك بحضور إيهاب المالكي رئيس لجنة النظام والمراقبة ومحمد خفاجي رئيس لجنة الإدارة ورحاب البراشي رئيس لجنة تقدير الدرجات ويوسف التفاهني رئيس المطبعة، ومديري عموم الإدارات التعليمية.

وأكد وكيل الوزارة أن أعمال الامتحانات مهمة وطنية يجب أداؤها على أكمل وجه بتضافر الجهود بين الجميع باعتبار التعليم أمنا قوميا ولا يمكن التقصير فيه، مشيرا إلى أن المقصرين ليس لهم مكان بين العاملين بالتعليم بدمياط.

وناقش وكيل الوزارة الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية خاصة فيما يتعلق بكيفية إدارة الامتحان بالشكل الأمثل، مشددا على ضرورة تطبيق جميع اللوائح والقوانين والتعليمات الوزارية الصادرة بهذا الشأن، واستمع إلى بعض المعوقات والمشاكل التى قد تواجه رؤساء اللجان واقترح الأفكار المناسبة لتفادي تلك الأخطاء وتساهم فى الحلول الجذرية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن يتم تشكيل لجنة لاستلام وتسليم أوراق الأسئلة والإجابة، والتوقيع على فتح مظروف الأسئلة وتحقيق الانضباط الكامل، موضحا ضرورة الدقة والانضباط في العمل، مشددا على منع استخدام جميع المشاركين في الامتحانات أو الطلاب للهاتف المحمول أو أي أجهزة الكترونية نهائيًا داخل اللجان لضمان تحقيق عملية امتحانية منضبطة، وضرورة توفير المناخ الصحي والآمن لأبنائنا الطلاب أثناء أداء الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لدى الجميع.

وأشار إلى أنه سيتم التواصل مع رؤساء اللجان على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية أو غرف العمليات ‏بالإدارات التعليمية تليفونيا وإلكترونيا للمتابعة الفورية لسير الامتحانات وتذليل جميع العقبات التي قد تواجه البعض منهم.

دمياط 155 مشروعا تعليميا ,الشهادة الاعدادية تعليم دمياط تعليم دمياط الجديدة

الأكثر قراءة

حسام حسن يتحدث عن عودة الشناوى وحقيقة خلافه مع لاعبى الزمالك وعمر كمال

أشرف زكي يكشف حقيقة الحالة الصحية للزعيم عادل إمام (فيديو)

شيرين عبدالوهاب تدخل نزاعًا جديدًا.. ومصير مجهول لموعد طرح أعمالها

إدمان وسرقة.. كيف تواجه الدولة تطبيقات المراهنات والقمار الإلكترونى؟ خبراء يجيبون لـ"الدستور"

فشل وفضيحة كبرى للاحتلال.. عودة "حماس" لشمال غزة وتحديد خاطئ لمكان "السنوار"

"قعدة مزاج انتهت بكارثة".. التفاصيل الكاملة لجريمة أبوالنمرس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

دكر وزدانى

إبراهيم عبد الفتاح

شباك قديم

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

عبد الرحيم طايع

أحذركم الشِّقَاقِ

ماجد حبته

يوم الـ«IFC» فى مصر

حسين دعسة

الثقافة الأردنية تدشن مكتبة "الطفل المتنقلة" مع "شومان" و"هيا" الثقافى

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية

انضمام مصر للعدل الدولية يربك إسرائيل.. فما مصير كامب ديفيد؟