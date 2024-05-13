تعليمات مهمة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية في دمياط

عقدت مديرية التربية والتعليم دمياط، برئاسة محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم، اجتماعا بالمستهدفين من رؤساء لجان الشهادة الإعدادية؛ لمناقشة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية ٢٠٢٤.

جاء ذلك بحضور إيهاب المالكي رئيس لجنة النظام والمراقبة ومحمد خفاجي رئيس لجنة الإدارة ورحاب البراشي رئيس لجنة تقدير الدرجات ويوسف التفاهني رئيس المطبعة، ومديري عموم الإدارات التعليمية.

وأكد وكيل الوزارة أن أعمال الامتحانات مهمة وطنية يجب أداؤها على أكمل وجه بتضافر الجهود بين الجميع باعتبار التعليم أمنا قوميا ولا يمكن التقصير فيه، مشيرا إلى أن المقصرين ليس لهم مكان بين العاملين بالتعليم بدمياط.

وناقش وكيل الوزارة الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية خاصة فيما يتعلق بكيفية إدارة الامتحان بالشكل الأمثل، مشددا على ضرورة تطبيق جميع اللوائح والقوانين والتعليمات الوزارية الصادرة بهذا الشأن، واستمع إلى بعض المعوقات والمشاكل التى قد تواجه رؤساء اللجان واقترح الأفكار المناسبة لتفادي تلك الأخطاء وتساهم فى الحلول الجذرية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن يتم تشكيل لجنة لاستلام وتسليم أوراق الأسئلة والإجابة، والتوقيع على فتح مظروف الأسئلة وتحقيق الانضباط الكامل، موضحا ضرورة الدقة والانضباط في العمل، مشددا على منع استخدام جميع المشاركين في الامتحانات أو الطلاب للهاتف المحمول أو أي أجهزة الكترونية نهائيًا داخل اللجان لضمان تحقيق عملية امتحانية منضبطة، وضرورة توفير المناخ الصحي والآمن لأبنائنا الطلاب أثناء أداء الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لدى الجميع.

وأشار إلى أنه سيتم التواصل مع رؤساء اللجان على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية أو غرف العمليات ‏بالإدارات التعليمية تليفونيا وإلكترونيا للمتابعة الفورية لسير الامتحانات وتذليل جميع العقبات التي قد تواجه البعض منهم.