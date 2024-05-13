تفاصيل بروتوكول التعاون بين الغرفة التجارية وجهاز تنمية دمياط الجديدة

شهد الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، ومحمد فايد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، اليوم الإثنين، توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز ومجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، فى حضور معاونى رئيس الجهاز وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، وأمين عام الغرفة التجارية والمستشار الهندسى للغرفة التجارية بدمياط.

وقال رئيس الجهاز إن البروتوكول جاء في إطار التعاون المثمر والبناء بين الجهاز والغرفة التجارية بدمياط، ورغبة مجلس إدارة الغرفة التجارية في الاستفادة من إمكانات الجهاز، لما يمتلكه من خبرات ومتخصصين فى تنفيذ أعمال تطوير المنشآت والقطاعات التابعة للغرفة التجارية.

وأضاف أن الاتفاق بين طرفي البروتوكول على إنابة الغرفة التجارية بدمياط لجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، فى أعمال التجهيز لمستندات الطرح والإسناد والإشراف على تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير وصيانة ورفع كفاءة والإشراف على المنشآت التابعة للغرفة التجارية، وفقا للمادة (٧٨) من القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨م بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط أن الغرفة تهدف إلى تنمية وتنشيط وتوحيد الجهود لرفع مستوى المهنة وما يتعلق بالتجارة والنهوض بها لمسايرة التطورات التكنولوجية العالمية، من خلال توقيع مثل هذا البروتوكول، لتطوير المنشآت التابعة للغرفة مثل مصاعد مبنى الغرفة التجارية بدمياط، وتطوير سوق الجملة بمدينة دمياط الجديدة، ودراسة كيفية الاستفادة من السور الخاص بالسوق لخدمة المناطق المجاورة له.

وأعرب رئيس الجهاز عن سعادته وتقديره وشكره لمجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، وعلى حرصه على استمرار التعاون بين الجهاز والغرفة التجارية بدمياط، حيث أعلن رئيس الغرفة التجارية في محافظة دمياط عن تفعيل بروتوكول التعاون في دمياط.