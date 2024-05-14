الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

فى جولة ميدانية.. وكيل تعليم دمياط يتابع امتحانات نهاية العام

تعليم دمياط
تعليم دمياط

واصل محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، جولاته التفقدية لمتابعة سير امتحانات آخر العام الدراسي ٢٠٢٤ بإدارتي دمياط وكفر البطيخ التعليمية، كما تابع باقي الإدارات التعليمية من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية.

وشملت الجولة مدرسة دمياط الثانوية العسكرية وعمر بن الخطاب الثانوية بنات والمنتزه الإعدادية والشهيد أحمد عوضين الإعدادية بكفر البطيخ.

واطمأن وكيل الوزارة على انتظام سير الامتحانات وسط أجواء هادئة، في المراحل الإعدادية والثانوية حيث جاءت أسئلة الامتحانات واضحة وخالية من الغموض وفي مستوى الطالب وشاملة جميع فقرات المنهج.

وفي السياق ذاته، شدد وكيل الوزارة على انضباط اللجان الامتحانية، مع الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة، ومنع استخدام الهاتف المحمول سواء للملاحظين أو للطلاب.

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