احتفالاً بالعيد القومي.. افتتاح الوحدة الصحية في الجبايلة بدمياط

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، جولة افتتاحية في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

واستهلت الجولة بإزاحة ستار افتتاح مشروع الوحدة الصحية بالجبالية بمركز كفر البطيخ، وذلك بحضور الدكتور السيد عبدالجواد مدير مديرية الصحة، والمهندسة جيهان حسين مدير فرع هيئة الابنية التعليمية بدمياط.



وخلال الافتتاح، تفقدت المحافظ مبنى الوحدة الذى تم إنشاؤه حديثًا وفقًا لمعايير منظومة التأمين الصحى الشامل خلال هيئة الأبنية التعليمية، حيث يضم عيادات تخصصية لتقديم خدمات طب الأسرة وتنظيم الأسرة وعيادة للأسنان ومعمل تحاليل بالإضافة إلى عيادات مبادرت " ١٠٠ مليون صحة" وصيدلية ، واستمعت " المحافظ " إلى شرح تفصيلى عن خطة تشغيل الوحدة لتقديم خدمات الرعاية الأساسية للمواطنين بالمنطقة والمناطق المجاورة.



وأكدت محافظ دمياط حرص المحافظة ووزارة الصحة على النهوض بالقطاع الصحى بالمحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية المقدمة للمواطنين بكافة المناطق على مستوى المحافظة، مشددة على أن هذا القطاع يمثل أهم الأولويات لدى الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المواطن وتوفير حياة كريمة.

وتفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اللجان الامتحانية للشهادة الاعدادية بمدرسة الشهيد أحمد عوضين الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة كفر البطيخ التعليمية، حيث انطلقت اليوم امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع للفصل الدراسي الثاني من العام ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

وتضم المدرسة ٤ لجان امتحانية يؤدى بها ٤٤ طالب و٣٩ طالبة وطالبين بمنظومة الدمج، وخلال التفقد الذى جاء بحضور الاستاذ محمد رمضان مدير مديرية التربية والتعليم،،تواصلت " المحافظ " مع الطلاب خلال امتحانهم لمادة الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات حيث تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط اول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية وفتح المظاريف واستلام الأوراق وسبر اليوم الأول في امتحانات الشهادة الإعدادية