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رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يتفقد محطة مياه الشرب (صور)

رئيس جهاز مدينة دمياط
رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يتفقد محطة مياه الشرب

قام اليوم الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، يرافقه المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز، ومعاونيه ومديري الإدارات المعنية، بتفقد محطة مياه الشرب والتي تعمل بطاقة ١٧٣ م٣ / اليوم، والمأخذ المغذي للمحطة من نهر النيل، والمغذية للمدينة وميناء دمياط والمنطقة الحرة.

رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يتفقد محطة مياه الشرب 

وأوضح رئيس الجهاز، أنه خلال جولته التفقدية قام بمتابعة أعمال عملية رفع كفاءة وتطوير محطة المياه وأعمال الإحلال والتجديد لبعض المهمات الكهروميكانيكية، وإنهاء ملاحظات الاستلام النهائي لعملية المرحلة الثانية لمحطة المياه للوقوف على القدرات الاستيعابية والتشغيلية للمحطة.

رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يتفقد محطة مياه الشرب 

ووجه رئيس الجهاز، مديري الإدارات التنفيذية المعنية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تقديم الخدمة لسكان المدينة بأعلى جودة وكفاءة وتحقيق الاستفادة القصوى من كامل قدرة محطة المياه لاستيعاب التوسعات الحالية والمستقبلية بمدينة دمياط الجديدة.

وفى السياق ذاته، قام رئيس الجهاز ومرافقوه بمتابعة أعمال التشغيل والصيانة والمرافق، والاستلام النهائي لمحطة شرق القرى السياحية ضمن عملية مرافق القرى السياحية بالمدينة.

رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يتفقد محطة مياه الشرب 

كما وجه الدكتور مهندس محمد خلف الله، بالاستمرار في أعمال رفع كفاءة وتطوير منطقة الشاطئ لاستقبال سكان المدينة وروادها خلال فصل الصيف.

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بمتابعة تنفيذ خطة رفع كفاءة شاطيء المدينة وكذا الإستعداد المبكر لإستقبال سكان مدينة دمياط الجديدة وروادها خلال فصل الصيف.

رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يتفقد محطة مياه الشرب 

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أشرف فتحي مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطويرالمدن للأزمات والكوارث والمشرف على أعمال المرافق بالهيئة، بالمرور الدوري على الأعمال الجاري تنفيذها والاهتمام بالمرافق العامة بالمدن الجديدة.

 

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