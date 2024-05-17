افتتاح مسجد وملحق تابع لمسجد في رأس البر في دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن إفتتاح المبنى الملحق بمسجد الرحمة ومسجد شارع 77 برأس البر تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حيث أُفتتح اليوم الجمعة مسجد شارع 77 بمدينة رأس البر، بحضور وليد الشهاوي رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر والنائب علي العساس عضو مجلس النواب والنائب أحمد البلشى عضو مجلس الشيوخ والشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف ولفيف من القيادات الدعوية.

حيث تم أداء شعائر صلاة الجمعة بالمسجد والتى تم استهلالها بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وألقى مدير مديرية الأوقاف خطبة الجمعة، واختتم الافتتاح بتكريم عدد من ممثلي المجتمع المدني ممن حققوا مشتركات فعالة في تنفيذ تلك الأعمال.

