السبت 18 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيل تعليم دمياط: لم نتلق أي شكاوى بخصوص امتحان اللغة العربية

تعليم دمياط
تعليم دمياط

تابع محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، اليوم، مراكز توزيع الأسئلة بالإدارات التعليمية كفر سعد وكفر البطيخ، كما تفقد سير العملية الامتحانية للشهادة الإعدادية بمدارس دمياط الاعدادية بنين وبنات الشاطئ الإعدادية بنات والنيل الإعدادية بنات بإدارة دمياط التعليمية.

وتفقد وكيل الوزارة لجان الامتحان الفرعية مطمئنًا على الطلاب بسؤالهم عن وجود أي شكوى من الامتحان، وطالبهم بالتريث في الإجابة عن كل سؤال وتحديد الإجابة عن المطلوب من كل سؤال، موجها بضرورة توفير سبل الراحة للطلاب، من حيث التهوية الجيدة والإضاءة، وتوفير العناية الطبية اللازمة. 

وشدد مدير تعليم دمياط على منع اصطحاب التليفون المحمول تماما، سواء للطالب أو الملاحظ، وضرورة التأكد يوميا من شخصية الطالب الممتحن من خلال بطاقات تحقيق الشخصية، ومطابقة تواجد كل طالب بكشوف المناداة الموجودة بكل لجنة، والتي تم إعدادها من قبل لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، وعدم السماح بدخول أو خروج أي شخص من وإلى اللجنة طوال فترة سير الامتحان وتحقيق التباعد المناسب بين جميع الطلاب داخل كل لجنة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة والطالبات على مستوى جميع الإدارات التعليمية.

وفي نهاية المتابعة، وجه وكيل الوزارة، رئيس اللجنة والمراقب الأول، بضرورة التواصل المباشر مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية في حال تواجد أي مشكلة؛ لتقديم الدعم والحل الفوري لكل لجنة من اللجان على مستوى الإدارات التعليمية العشر.

وأشار أنه يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية البالغ عددهم 32 ألفا و463 وطالبا الامتحان في 150 لجنة على مستوى المحافظة وغرف عمليات المديرية والإدارات الفرعية لم تتلق أي إخطارات أو شكاوى بخصوص سير امتحان اليوم للغة العربية. 

ورفعت مديرية التربية والتعليم في محافظة  دمياط، درجة الاستعداد لإجراء امتحانات الشهادة الإعدادية ل٣٢٣١٧ طالب وطالبة في ضوء توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمتابعة الأعمال الامتحانية للشهادة الإعدادية خطوة بخطوة.

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