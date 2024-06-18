الثلاثاء 18 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الأزهر" يوضح آخر موعد لذبح الأضحية

الأضحية
الأضحية

يواصل المسلمون الاحتفال باليوم الثالث من عيد الأضحى المبارك لعام 1445 هجريًا، فيما يتساءل العديد من الأشخاص عن آخر موعد لذبح الأضحية، وهو السؤال الذي أجاب عليه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. 

آخر موعد لذبح الأضحية 

وأوضح مركز الأزهر للفتوى عبر صحفته الرسمية على موقع "فيسبوك" أن وقت ذبح الأضحية يبدأ من بعد صلاة العيد، وينتهي- عند جمهور الفقهاء- عند مغيب شمس ثاني أيام التشريق ثالث أيام العيد، أما الشافعية فينتهي وقت الذبح عندهم عند مغيب شمس ثالث أيام التشريق "رابع أيام العيد".

دعاء ذبح الأضحية 

وحول دعاء ذبح الأضحية، فإنه ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، إذ قال: ذبح النبي يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجأين أي خصيين، فلما وجههما قال: «إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفًا، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك، وعن محمد وأمته باسم الله، والله أكبر، ثم ذبح».

وفي سياق متصل، قالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، فيما يتعلق بآخر وقت لذبح للأضحية، إن الذبح يبدأ من بعد صلاة عيد الأضحى، وينتهي بغروب شمس الثالث عشر من ذي الحجة، ويستحب توزيعها أثلاثًا؛ ثلثٌ للمضحي، وثلث للهدية، وثلثٌ للفقراء، مشيرة إلى أن الأضحية هي ما يذكى تقربًا إلى الله تعالى في أيام النحر بشرائط مخصوصة، وشُرعت شكرًا لله تعالى على نعمة الحياة إلى حلول الأيام الفاضلة من ذي الحجة، كما شكر نبي الله إبراهيمُ ربَّه بذبح الكبش العظيم لبقاء حياة ابنه إسماعيل على نبينا وعليهما الصلاة والسلام، وشكرًا له تعالى على شهود هذه الأيام المباركة وعلى التوفيق فيها للعمل الصالح.

ذبح الأضحية عيد الأضحى المبارك مركز الأزهر العالمي للفتوى دعاء ذبح الأضحية دار الافتاء المصرية

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