الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نجاح اعتماد مستشفيي طابا وسانت كاترين بجنوب سيناء طبقًا للمعايير القومية المعترف بها دوليًا

مستشفى سانت كاترين
مستشفى سانت كاترين

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح اعتماد مستشفيي طابا وسانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، وذلك باجتياز معايير الاعتماد القومية  (GAHAR) والمعترف بها دوليًا من المنظمة الدولية للجودة الاسكوا (ISQua).

وأوضح بيان هيئة الرعاية الصحية، الطاقة الاستيعابية لمستشفيي سانت كاترين وطابا والتي بلغت 50 سرير منهم 17سرير للاستقبال والطوارئ و23 للقسم الداخلي و10 للرعايات بينما بلغ إجمالي أسرة الإقامة بالمستشفيين 33 سرير.

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وتابع البيان: شملت الخدمات الطبية والعلاجية التي تم تقديمها مستشفيي طابا وسانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء خلال عام2023 وحتى الآن، حيث بلغ المترددين على أقسامم الطوارئ بالمستشفيين 9.000 متردد و10.000 متردد على العيادات الخارجية بالمستشفيين.

معايير التأمين الصحي الشامل

واستكمل، تقدم مستشفى طابا المقامة على مساحة 3300 متر مربع وتم تطويرها وفقا لمعايير التأمين الصحي الشامل عام 2020 خدمات الاستقبال والطوارئ والنساء والتوليد والباطنة والأطفال والعمليات والعناية المركزة والاشعة العاديةوالعيادات الخارجية والصيدليات إلى جانب الأقيام الداخلية وبنك الدم التخزيني، فيما تقدم مستشفى سانت كاترين خدمات الباطنة والنساء والتوليد والباطنة والأطفال والاستقبال والطوارئ والكلى الصناعي والحضانات والعمليات والعناية المركزة والعظام والجراحة العامة والغشعة والمعمل

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ولفت الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، وأنه وفقًا لهذا الاعتماد تكون وصل عدد المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء وحاصلة على درجات الاعتماد المختلفة سواء اعتماد كلى أو مبدئي 20منشأة صحية منهم، 4مستشفيات معتمدة اعتماد نهائي إلى جانب 16 مركزًا ووحدة لطب الأسرة ومستشفى حاصلين على درجة الاعتماد المبدئي، كتمهيدًا للحصول على درجة الاعتماد النهائي.

معايير الجودة العالمية

وأضاف الدكتور أحمد السبكي: اعتماد مستشفيي طابا وسانت كاترين طبقًا لمعايير الجودة العالمية يعزز السياحة العلاجية بجنوب سيناء، لافتًا أن محافظة جنوب سيناء هي أحد أهم المقاصد السياحية العالمية، بما تمتلكه من العديد من مقومات السياحة العلاجية، والبنية التحتية  الطبية وغيرالطبية الهائلة للمنشآت الصحية، وهو أحد أهم محاور عمل هيئة الرعاية الصحية داخل المحافظة، لتحويلها لمركز إقليمي وعالمي للسياحة العلاجية، تحت مظلة مشروعها للسياحة العلاجية "نرعاك في مصر"، مؤكدًا نمضي قدمًا للوصول بمنشآتنا في المحافظات التي يرتادها الوافدين الأجانب للوصول إلى معايير الجودة العالمية "JCI وTemos".

وأعرب رئيس هيئة الرعاية الصحية، عن سعادته بالاعتماد النهائي لمستشفيي طابا وسانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، مثمنًا جهود كتية العاملين للوصو وكل من ساهم بجهده للوصول لاجتياز معايير الاعتماد وفقًا للاشتراطات العالمية للجودة.
 

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الرعاية الصحية سانت كاترين منشآة صحية جنوب سيناء مستشفيي طابا السياحة العلاجية

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