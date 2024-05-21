تطوير الرعاية الصحية.. مشروع قانون جديد يفتح الباب أمام القطاع الخاص (فيديو)

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، على أن مشروع القانون الجديد للمنشآت الصحية يسعى لتحقيق نقلة نوعية في إدارة وتشغيل المرافق الصحية، كما يأتي هذا القانون لينظم كيفية تعاون القطاع العام مع القطاعين الخاص والأهلي لتقديم خدمات صحية متميزة.

وأضاف “عبدالغفار”، خلال لقائه مع مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة “سي بي سي”، أن الهدف من القانون لا يقتصر على دعم القطاع الخاص فحسب، بل يشمل أيضًا القطاع الأهلي، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يمتلك القدرة على إدارة المنشآت الصحية بفعالية أكبر، وأوضح أن الدولة تنوي طرح المنشآت الصحية العامة للقطاع الخاص بهدف تطويرها ورفع مستوى الخدمات المقدمة.

وتابع الوزير أن طرح المنشآت الصحية القائمة للقطاع الخاص يأتي ضمن إطار تحفيز الاستثمار، ويُعد بديلًا عن إنشاء منشآت جديدة تتحمل الدولة مسؤوليتها، وأشار إلى أن مشروع القانون يمنح القطاع الخاص مزايا استثمارية لتحقيق التطوير وتقديم خدمات أفضل.

واختتم الوزير تصريحاته بالإشارة إلى أن عملية طرح المنشآت الصحية للقطاع الخاص ستتم من خلال عدة قنوات، وستنتهي بإصدار عقد التزام بقرار من مجلس الوزراء، مؤكدًا أن إصدار هذه العقود لن يكون من مسؤولية الوزير المختص وحده.