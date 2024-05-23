الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة تتفقد المدينة الطبية بمدينة بدر "كابيتال ميد".. وتؤكد ستصبح صرحًا طبيًا متميزًا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد وفدًا بوزارة الصحة والسكان، المدينة الطبية بمدينة بدر "كابيتال ميد"، وذلك اليوم الخميس، لمتابعة نسب الأعمال والتنفيذ على أرض الواقع، وتقديم كافة سبل الدعم اللازم للقطاع الخاص.

يأتي ذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمشروعات المنظومة الصحية المُستقبلية  الحكومية والاهلية والخاصة في مختلف المحافظات، لمتابعة نسب التنفيذ والتأكد من سير العمل وفقًا للمدد الزمنية المحددة، بما يضمن التوسع في الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والإرتقاء بها تحقيقًا للأمن الصحي لكافة سكان الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث للرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير شاهد فيديو تعريفي متكامل للمدينة الطبية والتي تُعد أكبر مدينة طبية بالشرق الأوسط، وتقع على مساحة 144 فدان بطاقة استيعابية اجمالية 4500 سرير، و70 غرفة عمليات، حيث أنه من المقرر أن تخدم أكثر من 5 ملايين شخص سنويًا، مشيرًا إلى أن المدينة تضم 13 معهدًا متخصصًا في مختلف العلوم الطبية.

مستشفى للتأهيل الطبي

وأضاف "عبدالغفار" أن المدينة الطبية تضم مستشفى للطوارئ، ومستشفى للتأهيل الطبي، لافتًا إلى أن المدينة سوف تضم أكبر مجمع عيادات في الشرق الأوسط وأفريقيا، ومستشفى مجهز بأعلى المعدات والأجهزة الطبية.

وقال "عبدالغفار" إن الوزير أشاد بمعدلات التنفيذ بالمدينة الطبية والتي ستعد صرحًا طبيًا متميزًا تضم كافة التخصصات الطبية بأحدث التكنولوجيا العالمية، تستطيع من خلالها تقديم خدمات طبية متميزة ومتطورة وفقًا لأحدث المعايير العالمية للمواطنين المصريين والأشقاء من الدول العربية والوفود الأجنبية.

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واضاف ان الوزير اكد على الدور المتميز الذي سوف تقوم به المدينة الطبية في توطين السياحة العلاجية بمصر، موضحًا أن المدينة الطبية الخاصة بالسياحة العلاجية تضم مهبط للإسعاف الطائر ومستشفى تعليمي وحدائق استشفاء طبيعية، ومشتلًا للنباتات الطبية، مؤكدًا على تقديم كافة سبل الدعم للقطاع الخاص للتوسع في الخدمات الطبية المقدمة وتنفيذ استراتيجية الدولة في التوسع في الخدمات الطبية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص بما يحقق تقديم افضل خدمة طبية للمواطنين.

وقال إن الوزير اشار الى أن المدينة الطبية سوف تقدم خدماتها الصحية للمواطنين المندرجين تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل مستقبلًا، وذلك من خلال تعاقد الهيئة مع المدينة الطبية، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، مؤكدًا أن المدينة الطبية هي إضافة ضخمة للمنظومة الصحية بمصر.

الارتقاء بالقطاع الصحي

ومن جانبه أشاد حسن القلا، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة المصريين، بالجهود الضخمة المبذولة من الدولة المصرية ووزير الصحة والسكان لتطوير المنظومة الصحية، مشيدًا بجهود الوزير فى إعادة هيكلة وزارة الصحة والسكان وإعادة دورها الرئيسي كمنظم وضامن للخدمة الصحية فى مصر.

وأكد "القلا" أن القطاع الصحي في مصر يمتلك بنية أساسية ضخمة، لافتًا إلى أن إنشاء المدينة الطبية يُجسد حرص القطاع الخاص على التعاون مع وزارة الصحة والسكان لتنفيذ استراتيجية الدولة التي تستهدف الارتقاء بالقطاع الصحي وإعادة السياحة العلاجية للدولة وتطوير الخدمات الخاصة بها، فضلًا عن توفير كافة التخصصات الدقيقة.

رافق الوزير خلال زيارته الدكتور محمد الطيب، مساعد الوزير للحوكمة والشؤون الفنية، والدكتور أنور اسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

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الصحة المدينة الطبية بمدينة بدر كابيتال ميد التخصصات الطبية التكنولوجيا العالمية السياحة العلاجية

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