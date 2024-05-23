الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز

مساعد وزير الصحة: معدلات تنفيذ مشروع المدينة الطبية لمستشفى معهد ناصر بلغت 30%

الدكتور أنور إسماعيل
الدكتور أنور إسماعيل

كشف الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، عن معدلات تنفيذ مشروع المدينة الطبية لمستشفى معهد ناصر "مدينة النيل الطبية"، والتكلفة التقديرية المقدرة للمشروع.

وأشار لـ "الدستور" إلى أن مشروع المدينة الطبية لمعهد ناصر يستهدف زيادة عدد الأسرة من 600 سرير تقريبًا إلى 1694 سرير، بمعدلات تنفيذ بلغت حوالى 30%.

وقال إن التكلفة التقديرية مشروع المدينة الطبية لمستشفى معهد ناصر تبلغ 8.5 مليار جنيه للإنشاءات حتى الأن، ويتضمن المشروع تطوير 3 مبانٍ قائمة بالفعل، وإنشاء 13 مبنى جديد، بينهم امتداد للمبنى الرئيسي، بإجمالي مساحة 72 ألف و340 متر مربع.

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وأفاد مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، بأن المشروع سيضم مبنى لعلاج مرضى الأورام على مساحة 28 ألف متر مربع، ومبنى آخر للعيادات الخارجية على مساحة 22 ألف و800 متر مربع، وإنشاء مبنى متخصص للبحوث، على مساحة 3120 متر مربع، ومهبط للإسعاف الطائر، ومرسى للإسعاف النهري، ومبنى لسكن الأطباء.

 ركائز المنظومة الصحية

وبدوره قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن المعهد يعد من أهم ركائز المنظومة الصحية في مصر حيث يستقبل حوالي مليون و600 ألف تردد سنويًا ما بين جراحات متقدمة وعلاج للأورام وزرع للنخاع والأعضاء واستقبال طوارئ وعيادات خارجية.

وأضاف أن مشروع تطوير مستشفى معهد ناصر يهدف إلى الارتقاء بالخدمات الطبية والعلاجية في مختلف التخصصات، فضلا عن خلق بيئة عمل محفزة للفرق الطبية.

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مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية: تسليم مستشفى التل الكبير فى سبتمبر

وأشار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن خطة التطوير تتضمن زيادة عدد الكراسي المخصصة لجلسات العلاج الكيماوي لمرضى الأورام إلى 100 كرسي، بدلًا من 45 كرسيا، والخاصة بالعلاج الإشعاعي إلى 6 بدلًا من 3 كراسي، فضلًا عن زيادة عدد أسرة الغسيل الكلوي إلى 120 سريرا، بدلًا من 47 سريرا، وزيادة غرف العمليات لتصل إلى 45 غرفة، بدلًا من 22، وزيادة عدد العيادات في مختلف التخصصات الطبية إلى 100 عيادة، بدلًا من 42 عيادة.

الصحة معهد ناصر المدينة الطبية انشاءات مدينة النيل الطبية لمشروعات القومية

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