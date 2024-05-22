الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الصحة" تعلن إطلاق 15 قافلة طبية ضمن مبادرة "حياة كريمة".. 22 مايو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق ١٥ قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة وذلك يومي ٢٢ و٢٣ مايو ٢٠٢٤ للكشف والعلاج مجانًا في عدد من التخصصات الطبية.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذه التخصصات تشمل نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة – الأطفال، والباطنة - الأنف والأذن- العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب – الجلدية، و خدمات الأشعة والتحاليل

محافظات المبادرة 

وأشارت الوزارة إلى أن هذه القوافل ستكون في محافظات قنا - أسوان - الأقصر - الفيوم - السويس - مطروح - القاهرة - بني سويف - سوهاج - الوادي الجديد - المنوفية - البحيرة - دمياط - المنيا – الغربية.

وكان قد عرض وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، الموقف التنفيذي لمشروعات القطاع الصحي ضمن المرحلة الأولى من المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، موضحًا أن مشروعات المرحلة الأولى شملت إنشاء جديد ورفع كفاءة وتطوير شامل لـ 1115 وحدة صحية ومركز طب أسرة بنطاق الريف في المحافظات المستهدفة، بالإضافة إلى 367 نقطة إسعاف، و23 مستشفى، وذلك وفقًا لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل، بمتوسط نسب تنفيذ متقدمة لتلك المشروعات، كما تناول الوزير موقف الاستلام المبدئي وتوفير الأثاث والتجهيزات الطبية وغير الطبية للوحدات والمراكز الطبية المنفذة وكذا المستشفيات. 

كما تطرق الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الاجتماع، إلى الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتا إلى أن محافظات المرحلة الثانية من المنظومة تشمل 5 محافظات دمياط، ومطروح، وكفر الشيخ، وشمال سيناء، والمنيا، بإجمالي عدد سكان يصل إلى 12 مليون نسمة.

وتناول وزير الصحة – أيضا - موقف المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة، التي سيتم تقديم الخدمات الطبية من خلالها لمواطني المرحلة الثانية من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وما هو مقترح من أعمال لهذه المنشآت من المقرر تنفيذه ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة

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مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة قافلة طبية الصحة والسكان حياة كريمه خدمات الأشعة

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