"حياة كريمة" تنعى ضحايا حادث معدية أبوغالب وتصرف تعويضات لأسر المتوفين

نعت مؤسسة حياة كريمة، ضحايا حادث غرق معدية على جانبي الرياح البحيري بمركز ومدينة منشأة القناطر بالجيزة والتي أسفرت عن وفاة 11 فتاة وإصابة 9 وفقدان 6 حتى الآن جارٍ البحث عنهم.

وأكدت مؤسسة حياة كريمة، وقوفها بجانب أهالي الضحايا منذ بداية الحادث مع توفير كافة أنواع الدعم لضحايا ومصابي الحادث، وتقديم واجب العزاء من خلال أعضائها ومتطوعيهـا، بالإضافة إلى تقديم تعويضات لأسر المتوفين والمصابين تقدر بـ50 ألف جنيه للمتوفيات، و25 ألف جنيه للمصاب.

وتقدمت مؤسسة حياة كريمة بالدعاء لضحايا الحادث سائلة المولى عـز وجـل أن يتغمد الضحايا بالرحمة، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، مع تمنياتنا بالشفاء للمصابين.