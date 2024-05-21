الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"حياة كريمة" تنعى ضحايا حادث معدية أبوغالب وتصرف تعويضات لأسر المتوفين

جريدة الدستور

نعت مؤسسة حياة كريمة، ضحايا حادث غرق معدية على جانبي الرياح البحيري بمركز ومدينة منشأة القناطر بالجيزة والتي أسفرت عن وفاة 11 فتاة وإصابة 9 وفقدان 6 حتى الآن جارٍ البحث عنهم.

وأكدت مؤسسة حياة كريمة، وقوفها بجانب أهالي الضحايا منذ بداية الحادث مع توفير كافة أنواع الدعم لضحايا ومصابي الحادث، وتقديم واجب العزاء من خلال أعضائها ومتطوعيهـا، بالإضافة إلى تقديم تعويضات لأسر المتوفين والمصابين تقدر بـ50 ألف جنيه للمتوفيات، و25 ألف جنيه للمصاب.

وتقدمت مؤسسة حياة كريمة بالدعاء لضحايا الحادث سائلة المولى عـز وجـل أن يتغمد الضحايا بالرحمة، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، مع تمنياتنا بالشفاء للمصابين.

مؤسسة حياة كريمة مدينة منشأة القناطر

الأكثر قراءة

عاجل.. وول ستريت جورنال: ضغوط أمريكية لمنع إصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو

فيديو يفضح كذب أجنبى ادعى تبديل عملاته الأجنبية لمحلية بمطار القاهرة

عاجل.. إكسترا نيوز: قصف شديد من المدفعية الإسرائيلية تجاه أغلب أحياء رفح الفلسطينية

قرار عاجل من النيابة الإدارية بشأن حادث معدية أبوغالب

بطلة فيلم عندليب الدقي متهمة بخدش الحياء (فيديو)

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

إدريس ومحفوظ.. تولستوى أم دوستويفسكى؟!

ماجد حبته

قنبلة «الجنائية» الدخانية!

جلال حمام

ماذا ينتظر إيران بعد رئيسى؟

محمد الراعي

سارق الفرح فى الزمالك

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

صور

معدية أبو غالب: الأهالي في انتظار جثث المفقودين

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

محطة تل أبيب

المزيد

وفد دبلوماسي أوروبي يطلع على انتهاكات المستعمرين بحق المواطنين بالأغوار الشمالية

سر تصريحات نتنياهو وبايدن الغاضبة من الجنائية الدولية

عملية موسعة فى جنين.. والاحتلال ينشر 1000 جندى