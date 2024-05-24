"هيئة الدواء" تفتح باب التسجيل فى ويبينار تدريبى عن إدارة التفاعلات الدوائية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في ويبينار تدريبي عن إدارة التفاعلات الدوائية، ويهدف الويبينار العلمي إلى تعريف صيادلة المجتمع بتصنيفات التفاعلات الدوائية وكيفية إدارة التفاعلات الدوائية.

تفاصيل الويبينار التدريبي

قالت إنه من المقرر بدء انعقاد الويبينار التدريبي يوم الأربعاء 29 مايو الجاري، عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وهو مقدم لصيادلة المجتمع.



وأشارت إلى أن الويبينار التدريبي يعقد من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة والنصف مساءً، وأن آخر موعد للاشتراك بالتدريب يوم الثلاثاء الموافق 29 مايو الجاري، كما سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

استقبال وفد من المجلس القومي للأدوية والسموم بالسودان

وكان الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، قد استقبل أمس الدكتورة وجدان الفيل، رئيس مكتب المجلس السوداني للأدوية والسموم بجمهورية مصر العربية، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، والدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس الهيئة لشئون الإعلام والتواصل المجتمعي ودعم الاستثمار، إلى جانب لفيف من رؤساء الإدارات المركزية بالهيئة.

مناقشة الأمور التشغيلية للمكتب الذي يعتزم الجانب السوداني افتتاحه بمصر

شهد الاجتماع مناقشة الأمور التشغيلية للمكتب الذي يعتزم الجانب السوداني افتتاحه بمصر، في خطوة تهدف إلى متابعة مؤشرات تصدير المستحضرات الدوائية المصرية إلي السودان الشقيق، في ظل قرار المجلس بالسماح باستيراد المستحضرات الدوائية المصرية المسجلة والمعتمدة لدى هيئة الدواء المصرية، وذلك ضمن قائمة الأدوية ذات الأولوية لاحتياجات السوق الدوائية السودانية.

وفي مستهل كلمته رحب الأستاذ الدكتور أيمن الخطيب بالوفد، وأكد قوة العلاقة بين الجانبين، وأهمية الروابط بين البلدين؛ مما يعزز دعم التعاون الثنائي.

فيما أكدت الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، على الأولوية الكبرى التي توليها الهيئة لبرامج تنمية القدرات الفنية، بهدف دعم وتطوير الكوادر العاملة في القطاع الدوائي على المستويات المحلية والإقليمية.

كما استعرض الدكتور يس رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون الإعلام والتواصل المجتمعي ودعم الاستثمار، الجهود البارزة للهيئة في تعزيز الاستثمار بالمجال الدوائي، وتوطين عدد من المستحضرات الدوائية بالسوق المحلي والفرص التصديرية، والإجراءات التنفيذية التي تقوم بها الهيئة لاعتماد المصانع المصرية بالجهات الخارجية، وألقى الضوء على المشاريع الواعدة للهيئة في مجالات التحول الرقمي.