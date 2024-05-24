الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

الكشف الطبى للمعاقين
الكشف الطبى للمعاقين

الكشف الطبي للمعاقين، يبحث عنه الكثير من المواطنين من ذوي الإعاقة، حيث يتيح الكشف الطبي للمعاقين الحصول على السيارات المعفاة من الجمارك والضرائب أو من أجل استخراج كارت الخدمات المتكاملة والذي يوفر العديد من المزايا لتلك الفئات.

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين

يمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين من خلال اتباع الخطوات التالية..

أولًا: الدخول على موقع الإدارة العامة لـ المجالس الطبية المتخصصة من خلال الرابط التالي: 
ثانيًا: النقر على أيقونة “الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي”.
ثالثًا: كتابة الرقم الخاص بالمتقدم في المكان المخصص له.
رابعًا: كتابة كلمة المرور الخاصة بك.
خامسًا: النقر على كلمة “بحث”، لتظهر أمامك نتيجة الاستعلام عن الكشف الطبي.

المجالس الطبية المتخصصة.. الكشف الطبي للمعاقين

الأوراق اللازمة لإجراء الكشف الطبي على المعاقين

حددت وزارة الصحة والسكان، الأوراق اللازمة التي يجب أن يحضرها المواطنين من ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة قبل التقدم للكشف الطبي للمعاقين وتشمل…

- تقديم صورة من البطاقة الشخصية ولا بد من أن تكون سارية وغير منتهية
- يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
- تقديم نسخة حديثة من شهادة الميلاد.
- نسخة من التقرير الطبي الصادر عن المستشفى سواء كان حكومي أو خاص، ويتم تقديمه بعد إجراء الفحص الطبي إلى مكتب الرعاية الخاص بالشخص المعاق.
- صورة من بطاقة الترشيح التي أُرسلت من مكتب التأهيل الخاص بمحل إقامة المتقدم من ذوي الإعاقة.

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رابط مفتوح| الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2024

الفئات المستحقة لإجراء الكشف الطبي للمعاقين 

تشمل الفئات المستحقة لإجراء الكشف الطبي للمعاقين ما يلي …

  • الإعاقة الشديدة التي تفقد الإنسان القدرة على الحركة أو التواصل أو العناية بذاته.
  • الإعاقة المتوسطة وتشمل ما يلي…

الإعاقات الذهنية

الإعاقة البصرية

الإعاقات السمعية

الإعاقة الحركية 

الإعاقة المزدوجة أو المتعددة

الكشف الطبي للمعاقين ذوي الإعاقة السيارات المعفاه الضرائب كارت الخدمات المتكاملة

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