المجالس الطبية المتخصصة.. الكشف الطبي للمعاقين

الاستعلام عن الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة تصدر محركات البحث العالمية وعلى رأسها جوجل فى مصر، حيث وفرت الدولة المصرية العديد من المزايا لذوى الإعاقة وذوى الإحتياجات الخاصة، وننشر طرق الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبى للمعاقين والأوراق المطلوبة لإجراء الكشف الطبى.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبى للمعاقين

خصصت وزارة الصحة والسكان، عبر الموقع الرسمى للمجالس الطبية المتخصصة، الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين من خلال الخطوات التالية..

- الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنــــــا .

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين .

- إدخال الرقم القومي الخاص بالمواطن الراغب في الاستعلام.

- كتابة كلمة المرور الخاصة بالمتقدم للكشف الطبي.

- الضغط على أيقونة "بحث" لتظهر النتيجة.

الأوراق اللازمة لإجراء الكشف الطبي على المعاقين

هناك عدد من الأوراق التى يجب أن يحرص علي تقديمها عند التقدم للكشف الطبى للمعاقين..

- تقديم نسخة سارية من البطاقة الشخصية.

- يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- يطلب تقديم نسخة حديثة من شهادة الميلاد.

- نسخة من التقرير الطبي الصادر عن المستشفى سواء كان حكومي أو خاص، وهذا يكون بعد إجراء الفحص الطبي ويتم تقديمه إلى مكتب الرعاية الخاص بالشخص المعاق.

- نسخة من بطاقة الترشيح التي أُرسلت من مكتب التأهيل الخاص بمحل إقامة المتقدم من ذوي الإعاقة.

نتيجة الكشف الطبى للمعاقين

تكون نتيجة البحث واحدة من الرسائل التالية..

1- بيانات اساسية: يجب الذهاب فى التاريخ والوقت الموضحين اعلاه لاجراء الكشف الطبي.

2- غير مستوفي الاوراق: يجب تجهيز الابحاث والاشعات التي طلبتها منك اللجنة واعادة تحديد موعد اخر لإجراء الكشف الطبي

3- تم الكشف: تم الكشف الطبى وجارى مراجعة الاوراق واعتمادها وارسالها لمكتب التأهيل

4- إعادة عرض: يجب الذهاب الى اللجنه التى قمت بإجراء الكشف الطبى بها لاستكمال بعض الفحوصات وإعادة التقييم

5- مرتجع الى اللجنة: يجب الذهاب الى اللجنه التى قمت بإجراء الكشف الطبى بها لاستكمال بعض الفحوصات وإعادة التقييم

6- تم تحويل الطلب للتضامن: تم ارسال التقارير الطبية الخاصة بكم الى وزارة التضامن الاجتماعى ويجب الذهاب الي مكتب التأهيل التابع لمحل اقامتك لاستكمال الاجراءات