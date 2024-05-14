الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

المجالس الطبية المتخصصة.. الكشف الطبي للمعاقين

الكشف الطبى للمعاقين
الكشف الطبى للمعاقين

الاستعلام عن الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة تصدر محركات البحث العالمية وعلى رأسها جوجل فى مصر، حيث وفرت الدولة المصرية العديد من المزايا لذوى الإعاقة وذوى الإحتياجات الخاصة، وننشر طرق الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبى للمعاقين والأوراق المطلوبة لإجراء الكشف الطبى.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبى للمعاقين

خصصت وزارة الصحة والسكان، عبر الموقع الرسمى للمجالس الطبية المتخصصة، الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين من خلال الخطوات التالية..

- الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنــــــا .
- الضغط على أيقونة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين .
- إدخال الرقم القومي الخاص بالمواطن الراغب في الاستعلام.
- كتابة كلمة المرور الخاصة بالمتقدم للكشف الطبي.
- الضغط على أيقونة "بحث" لتظهر النتيجة.

الصحة تلقي محاضرة عن مستقبل الرعاية الصحية في مكافحة الأوبئة الجديدة أسبوع أبوظبي العالمي

الأوراق اللازمة لإجراء الكشف الطبي على المعاقين

هناك عدد من الأوراق التى يجب أن يحرص علي تقديمها عند التقدم للكشف الطبى للمعاقين..

- تقديم نسخة سارية من البطاقة الشخصية.
- يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
- يطلب تقديم نسخة حديثة من شهادة الميلاد.
- نسخة من التقرير الطبي الصادر عن المستشفى سواء كان حكومي أو خاص، وهذا يكون بعد إجراء الفحص الطبي ويتم تقديمه إلى مكتب الرعاية الخاص بالشخص المعاق.
- نسخة من بطاقة الترشيح التي أُرسلت من مكتب التأهيل الخاص بمحل إقامة المتقدم من ذوي الإعاقة.

txt

الصحة تبحث مع رئيس دائرة الصحة بـ"أبوظبى" التعاون فى الجينوم البشرى وتشخيص أمراض القلب "عن بُعد"

نتيجة الكشف الطبى للمعاقين

تكون نتيجة البحث واحدة من الرسائل التالية..

1- بيانات اساسية: يجب الذهاب فى التاريخ والوقت الموضحين اعلاه لاجراء الكشف الطبي.

2- غير مستوفي الاوراق: يجب تجهيز الابحاث والاشعات التي طلبتها منك اللجنة واعادة تحديد موعد اخر لإجراء الكشف الطبي

3- تم الكشف: تم الكشف الطبى وجارى مراجعة الاوراق واعتمادها وارسالها لمكتب التأهيل

4- إعادة عرض: يجب الذهاب الى اللجنه التى قمت بإجراء الكشف الطبى بها لاستكمال بعض الفحوصات وإعادة التقييم

5- مرتجع الى اللجنة: يجب الذهاب الى اللجنه التى قمت بإجراء الكشف الطبى بها لاستكمال بعض الفحوصات وإعادة التقييم

6- تم تحويل الطلب للتضامن: تم ارسال التقارير الطبية الخاصة بكم الى وزارة التضامن الاجتماعى ويجب الذهاب الي مكتب التأهيل التابع لمحل اقامتك لاستكمال الاجراءات

الكشف الطبي للمعاقين المجالس الطبية المتخصصة الكشف الطبى نتيجة الكشف الطبي وزارة الصحة

مواد متعلقة

الرقابة الصحية تبحث آفاق التعاون المشترك في جودة الرعاية الصحية مع وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

الصحة تلقي محاضرة عن مستقبل الرعاية الصحية في مكافحة الأوبئة الجديدة أسبوع أبوظبي العالمي

الصحة تبحث مع وزيرة صحة أرمينيا التعاون في مجال الصيدلة وصناعة الدواء

رئيس هيئة الدواء يجتمع مع ممثلي المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية

الرعاية الصحية: توجه الشكر للكوادر التمريضية.. وتؤكد لدينا 13 ألف عضو بالتأمين الصحى الشامل

الأكبر فى مصر.. تفاصيل المدينة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية

"الصحة" تكشف أهداف مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية (إنفوجراف)

الصحة تبحث مع رئيس دائرة الصحة بـ"أبوظبى" التعاون فى الجينوم البشرى وتشخيص أمراض القلب "عن بُعد"

الأكثر قراءة

مش هتلمسني غير لو موتني.. قرارات عاجلة في قضية "فتاة أوبر" الجديدة

مدير المنتخب: تصريحات حسام حسن حُرِّفت ونحاول تأجيل "عملية" مرموش

رحيل مفاجئ لطبيب شاب بالمنوفية.. صدمة لجامعته وأسرته

شهادة مايكل كوهين بشأن علاقة ترامب بممثلة إباحية تفجر مفاجآت جديدة (القصة الكاملة)

أسعار الذهب في مصر اليوم 14 مايو 2024.. بكام عيار 21؟

تنفيذ مشاريع سيارات عالمية جديدة فى مصر.. "جنرال موتورز" تكشف التفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

ماجد حبته

زراعتنا.. غذاؤنا وغذاء العالم

د هند جاد

دكر وزدانى

إبراهيم عبدالفتاح

شباك قديم

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يشن هجمات صاروخية على مناطق لحزب الله جنوب لبنان

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية