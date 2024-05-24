بعد إعلان وزارة الصحة عن حملة صحية جديدة.. كل ما يمكن معرفته عن سرطان الرئة

أعلنت وزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن حملة صحية جديدة للكشف المبكر وعلاج سرطان الرئة بالمجان.

وقد أعلنت الوزارة عن أن الكشف سيتم من خلال الوحدات الصحية وعيادات التأمين الصحي عن طريق عمل التحاليل والفحوصات اللازمة.

وفي هذا السياق يستعرض "الدستور" في التقرير التالي كل ما يمكن معرفته عن سرطان الرئة حسب موقع كليفلاند الصحي البريطاني.

ما هو سرطان الرئة؟

هو مرض ناجم عن انقسام الخلايا غير المنضبط في الرئتين، تنقسم الخلايا وتصنع المزيد من النسخ من نفسها كجزء من وظيفتها الطبيعية، لكن في بعض الأحيان، يحصل تغييرات تجعلهم يستمرون في صنع المزيد من أنفسهم عندما لا ينبغي لهم ذلك وتنقسم الخلايا التالفة بشكل لا يمكن السيطرة عليه مما يؤدي إلى تكوين كتل أو أورام من الأنسجة التي تمنع الأعضاء من العمل بشكل صحيح في النهاية ويبدأ سرطان الرئة عادة في الشعب الهوائية أو الأكياس الهوائية الصغيرة.

ما هي أنواع سرطان الرئة؟

هناك العديد من أنواع السرطان التي تصيب الرئتين، لكننا عادة ما نستخدم مصطلح "سرطان الرئة" لنوعين رئيسيين: سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة وسرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة.

سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة (NSCLC):

هو النوع الأكثر شيوعًا من سرطان الرئة، وهو يمثل أكثر من 80٪ من حالات سرطان الرئة وتشمل الأنواع الشائعة السرطان الغدي وسرطان الخلايا الحرشفية والسرطان اللحمي.

سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة (SCLC):

ينمو بسرعة أكبر ويصعب علاجه وغالبًا ما يوجد على شكل ورم صغير نسبيًا في الرئة وقد انتشر بالفعل إلى أجزاء أخرى من الجسم.

ما هي مراحل سرطان الرئة؟

عادةً ما يتم تحديد مراحل السرطان بناءً على حجم الورم الأولي، ومدى عمق الورم أو عمقه في الأنسجة المحيطة، وما إذا كان ينتشر إلى العقد الليمفاوية أو الأعضاء الأخرى.

ما هي أعراض سرطان الرئة؟

تبدو معظم أعراض سرطان الرئة مشابهة لأمراض أخرى أقل خطورة وكثير من الناس لا تظهر عليهم الأعراض حتى يصل المرض إلى مرحلة متقدمة، لكن بعض الأشخاص تظهر عليهم الأعراض في المراحل المبكرة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الأعراض، قد تكون واحدة فقط أو عدد قليل منها:

سعال لا يختفي أو يزداد سوءًا بمرور الوقت.

صعوبة في التنفس أو ضيق في التنفس (ضيق التنفس).

ألم في الصدر أو عدم الراحة.

الصفير.

سعال الدم.

بحة في الصوت.

فقدان الشهية.

فقدان الوزن غير المبرر.

التعب غير المبرر.

ألم الكتف.

تورم في الوجه أو الرقبة أو الذراعين أو الجزء العلوي من الصدر.

حدقة صغيرة وجفن متدلٍ في عين واحدة مع تعرق قليل أو معدوم على هذا الجانب من الوجه.

ما هي العلامات الأولى لسرطان الرئة؟

قد يكون السعال أو الالتهاب الرئوي الذي يستمر في العودة بعد العلاج في بعض الأحيان علامة مبكرة على الإصابة بسرطان الرئة وضيق التنفس، وألم في الصدر، وبحة في الصوت، أو فقدان الوزن غير المبرر.

إلى متى يمكن أن تصاب بسرطان الرئة دون أن تعرف؟

يمكن أن ينمو السرطان في جسمك لفترة طويلة تصل إلى سنوات قبل أن تعرف بوجوده.

عوامل الخطر لسرطان الرئة:

في حين أن هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة، فإن تدخين أي نوع من منتجات التبغ، بما في ذلك السجائر أو السيجار أو الغليون هو أكبر عامل خطر منفرد.

التعرض لدخان التبغ السلبي.

التعرض للمواد الضارة، مثل تلوث الهواء، والرادون، والأسبستوس، واليورانيوم، وعادم الديزل، والسيليكا، ومنتجات الفحم وغيرها.

وجود علاجات إشعاعية سابقة لسرطان الثدي أو سرطان الغدد الليمفاوية.

وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الرئة.



هل يمكن أن تصاب بسرطان الرئة إذا كنت لا تدخن؟

في حين أن التدخين هو عامل الخطر الرئيسي لسرطان الرئة، فإن ما يصل إلى 20٪ من الأشخاص الذين تم تشخيصهم لم يدخنوا أبدًا. لهذا السبب من المهم التحدث مع مقدم الخدمة الخاص بك حول أي أعراض مثيرة للقلق.