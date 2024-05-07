الثلاثاء 07 مايو 2024
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الصحة

حرب السرطان.. سلاح العلاج الكيميائي وآثاره على جسدك

محمد عبده
محمد عبده

أعلن الفنان السعودي محمد عبده إصابته بالسرطان وبدء تلقيه العلاج الكيميائي في مدينة جدة وقرب تماثله للشفاء طالبا من جمهوره الدعاء له حتى يستطيع التغلب على المرض.


وفي هذا السياق يستعرض الدستور في التقرير التالي آثار العلاج الكيميائي على الجسم حسب موقع CDC البريطاني.
الشعور بالتعب ونقص الطاقة:


يعد الشعور بالتعب ونقص الطاقة (الإرهاق) من الآثار الجانبية الأكثر شيوعا للعلاج الكيميائي، يمكن أن يشمل التعب الشعور بالإرهاق أو النعاس أو الارتباك، يمكن أن يظهر التعب فجأة، وقد لا تخففه الراحة.

قد يشعر المريض بثقل في أطرافه، أو يتعب بسرعة، أو يجد صعوبة في القيام بالأنشطة اليومية، قد يظل الشعور بالتعب لأسابيع أو أشهر بعد انتهاء دورة العلاج.

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تغيرات في الشهية أو غثيان أو قيء

من الشائع أن تتغير الشهية أثناء الخضوع للعلاج الكيميائي، قد يؤدي تناول الأدوية أيضًا إلى تغيير مذاق الطعام بشكل مؤقت، في بعض الأحيان قد لا تشعر بالجوع أو قد تفضل أنواعًا مختلفة من الطعام.

قد يستمر الغثيان لعدة ساعات ويصاحبه قيء أو تهوع، في بعض الأحيان يستمر الغثيان لعدة أيام بعد العلاج، غالبًا ما تكون أفضل طريقة للتحكم في الغثيان هي منعه من البدء حيث تساعد الأدوية المضادة للغثيان على ذلك.

إذا استمر الغثيان أو القيء بعد استخدام الدواء الموصوف، يجب إخبار الطبيب حتى يمكن تجربة دواء آخر ويمكن أيضًا استخدام الستيرويدات للتحكم في الغثيان .

قد يؤدي عدم القدرة على الاحتفاظ بالسوائل في الجسم بسبب القيء إلى إصابتك بالجفاف تشمل علامات الجفاف جفاف الفم والجلد والبول الداكن والدوخة والارتباك.

ليس من الآمن أن تترك بمفردك إذا كنت تتقيأ كثيرًا، لأن الارتباك قد يجعل من الصعب إدراك أنك تعاني من الجفاف الشديد.

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تأثير الكيماوي على الشعر


يشعر العديد من الأشخاص الذين يخضعون للعلاج الكيميائي بالقلق من تساقط الشعر ولكن يعتمد ما إذا كنت ستفقد شعرك أم لا على الأدوية الموصوفة لك.

يفقد بعض الأشخاص كل شعرهم بسرعة والبعض الآخر يفقده بعد عدة علاجات، بينما قد يفقد البعض الآخر القليل من الشعر أو لا يفقدونه على الإطلاق.

على الرغم من أن فقدان شعر الرأس هو الأكثر شيوعًا، إلا أنه قد تجد حواجبك ورموشك تتساقط، وقد تفقد شعرًا من منطقة الإبطين والساقين والصدر ومنطقة العانة.

عندما يحدث تساقط الشعر، فإنه عادة ما يبدأ بعد 2-3 أسابيع من العلاج الأول، قد تشعر بفروة رأسك ساخنة أو مثيرة للحكة أو مؤلمة أو وخز، يجد بعض الأشخاص أن جلد رؤوسهم حساس للغاية، وقد يصابون ببثور على فروة رأسهم.

بعد انتهاء العلاج الكيميائي، يستغرق الأمر من 4 إلى 12 شهرًا حتى ينمو الشعر بالكامل مرة أخرى عندما ينمو شعرك مرة أخرى لأول مرة، قد يكون بلون مختلف أو مجعدًا حتى لو كان شعرك أملسًا دائمًا ومع مرور الوقت، عادة ما يعود شعرك إلى حالته الأصلية.

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تأثيرات العلاج الكيميائي على الأعصاب والعضلات

فيما يلي الأعراض الأكثر شيوعًا لمشاكل الأعصاب والعضلات بسبب العلاج الكيميائي، ولكن كل شخص لديه أعراض مختلفة قليلا. قد تشمل الأعراض ما يلي:

عضلات ضعيفة أو مؤلمة أو متعبة.
مشاكل في المشي أو ألم عند المشي.
فقدان التوازن.
مشاكل في التقاط الأشياء.
اهتزاز.
رجفة.
فقدان السمع.
ألم الفك.
وخز.
خدر.

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