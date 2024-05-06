طريقة عمل الأرز باللبن بالكريم شانتيه في المنزل بطريقة سهلة

طريقة عمل الارز باللبن بالكريم شانتيه واحدة من أكثر وصفات الحلويات المحببة إلى الأسرة المصرية، وفي ظل ارتفاع بعض الأسعار يبحثن عن تقديم أكبر كمية من الطعام ولكن بطعم مميز وتكون وجبة متكاملة من البروتين والنشويات، مما جعلنا ننشر طريقة عمل الارز باللبن بالكريم شانتيه في المنزل بطريقة سهلة ولذيذة.

وفي تلك السطور يقدم “الدستور” كيفية عمل الارز باللبن بالكريم شانتيه في المنزل لأنها تعتبر وصفة اقتصادية متكاملة لأنها لا تحتاج إلى المزيد من المكونات ويمكن تناولها في أي ومفيدة جدا للجسم وتمده بالبروتينات والفيتامينات الضرورية التي يحتاجها.

مقادير عمل الارز باللبن بالكريم شانتيه

الأرز: نص كيلو أرز أبيض مغسول ومصفى جيدا.

اللبن: 1 كيلو لبن حليب كامل الدسم.

الكريم شانتيه: ظرف كريم شانتيه.

النشا: 4 ملاعق كبيرة من النشا.

الفانيليا: ظرف فانيليا.

السكر: حسب رغبتك.

طريقة عمل الارز باللبن بالكريم شانتيه



الخطوة الأولى:

نقوم بغسل الارز جيدا ثم نقوم بتصقيته جيدا.



الخطوة الثانية:

نقوم بوضع الارز فى حلة ماء على نار هادئة.

الخطوة الثالثة:

نقوم بتقليب الارز من وقت إلى آخر إلى أن ينتهي الارز من التسوية.



الخطوة الرابعة:

نقوم بغلي اللبن ثم نضيف إليه الارز.

الخطوة الخامسة:

على جانب آخر نقوم بوضع النشا والكريم شانتيه إلى اللبن و السكر.

الخطوة السادسة:

نقوم بتقليب المكونات جيدا حتى الذوبان.



الخطوة السابعة:

ثم نقوم بعد ذلك بإضافة ذلك الخليط المتجانس على الارز.

الخطوة الثامنة:

نقوم بترك الخليط على نار هادئة ثم نقوم بتقليبهم جيدا جدا حتى بتجانسوا تماما مع بعضهم البعض.



الخطوة التاسعة:

نقوم بوضع الفانيليا إلى أن يتجانس جيدا وتشعرين بثقل القوام المفضل ويرفع من النار.



الخطوة العاشرة:

نقوم بغرف الارز باللبن بالكريم شانتيه فى الاواني.

الخطوة الحادية عشرة:

حسب الرغبة نقوم بإضافة المكسرات والزبيب ويمكن أيضا وضع جوز الهند المجروش أو بولة ايس كريم بالفانيليا او بالمذاق الذي تفضلوه.